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Maltepeliler Güne Sporla Başlıyor

“Spor yap, formda kal” ve “Bilinçli spor, sağlıklı toplum” sloganlarıyla çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, ilçe sakinlerine ücretsiz spor yapma imkânı da sunuyor. İlçenin 6 mahallesindeki saha ve parklarda deneyimli hocalar eşliğinde Maltepeliler güne sporla başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 10:07
Maltepeliler Güne Sporla Başlıyor
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Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Aroma Meyse Suları’nın sponsorluğu eşliğinde ilçenin 6 mahallesindeki saha ve parklarda 08.00-09.00 arası sabah sporu düzenliyor. Ritmik ve sportif hareketlerin yapıldığı etkinlikler Esenkent Atlas Sokak Parkı, Gülensun Futbol Sahası, Cevizli Cumhuriyet Parkı, Fındıklı Işıltı Sokak Parkı, Yalı Kamuran Kumkumoğlu Parkı ve İdealtepe 50. Yıl Korusu’nda düzenleniyor. “Spora yap, formda kal” ve “Bilinçli spor, sağlıklı toplum” sloganlarıyla düzenlenen sabah sporunda yoga, pilates gibi vücudu çalıştıran ve zinde kalmayı sağlayan hareketler yaptırılıyor. Pilates bantlarını kullanarak birçok hareket yapan ve germe-açma gibi temel spor hareketlerini de uygulayan Maltepeliler belediyeye bu etkinlik için teşekkür ediyor.

ÜCRETSİZ KURSLAR DEVAM EDİYOR…

Spor İşleri Müdürlüğü ayrıca çocuklar için ücretsiz zumba kids, ücretsiz yüzme kursu, Maltepe’nin Feyzullah, Girne, Başıbüyük ve Esenkent mahallelerinin parklarında ücretsiz basketbol kursu da düzenliyor. (25.08.2022)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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