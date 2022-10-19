Maltepeliler Anne Destek Eğitim Programında

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle düzenlediği, bugüne kadar 57 şehirde, 4 bin 881 eğitim programıyla, 348 bin 338 anneye ulaşılan “anne destek eğitim programı”nı Maltepe’ye taşıdı. İlki Fındıklı Mahallesi’ndeki Kadın Danışma merkezinde gerçekleştirilen ve 3-6 yaş arasında çocuk sahibi, ilk ve ortaöğretim mezunu annelerin katıldığı eğitimde çocukların gelişimi üzerine konuşuldu. 15 farklı konunun haftada 1 kez, 2.5 saat boyunca işlenmesiyle hayata geçirilen programda, çocuğun bedensel, zihinsel, sosyal duygusal ve dil gelişim alanlarını destekleyebilecek bilgi ve becerileri kazanmasını, çocukla etkili iletişim kurmanın yollarını öğrenmesini, çocukla birlikte vakit geçirmenin, oyun oynamanın çocuğun gelişimi üzerindeki olumlu etkisini fark etmesini, çocuğun olumlu davranışlar kazanması ve zorlayıcı davranışlarının önlenmesi için ebeveyn olarak kullanabileceği yöntemleri öğrenmesini ve tüm bunları yaparken kendi iyilik halini de gözetmesi gerektiğinin farkına varmasını hedefleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )







