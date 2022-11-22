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Maltepeli Kadınların Sesi Antalya’da Yankılandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı”na katılan Maltepe Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Çalıştayda Maltepe’de kadınlara yönelik yapılan hizmetlerden girişimcilik mutfağı, kadın danışma merkezleri, eğitimler, kadın destek programları ve gezilerle ilgili sunum gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2022 Salı 11:28
Maltepeli Kadınların Sesi Antalya’da Yankılandı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı, 18-19 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehriban Çelebi’nin katıldığı ve Türkiye Kadın Federasyonu Dernekleri’nin desteğiyle düzenlenen çalıştayaAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, 38 belediden belediye başkan yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, STK temsilcileri katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

MALTEPE BELEDİYESİ’NİN ÇALIŞMALARI ÖVGÜ ALDI

Çalıştayda Maltepe Belediyesi’nce Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kadınlara yönelik çalışmaları anlatıldı. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehriban Çelebi tarafından gerçekleştirilen sunumda ilçede belediyenin kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik başlattığı “Girişimcilik Mutfağı”, kadın konuk evleri, 50 yaş üstü vatandaşlar için kurulan Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi, Anne-Çocuk Danışma Merkezi (Maltepe 95 projesi), Üreten Engelliler Merkezi, Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi ve kadın danışma merkezlerinin yapısı ve içeriği anlatıldı.

Şehriban Çelebi, “Girişimcilik Mutfağı” ile birçok ödül aldıklarını ifade ettiği sunumunda şunları söyledi: “8 kadın danışma merkezimiz ve Üreten Engelliler Merkezimizde okuma-yazma, hukuki destek, psikolojik danışmanlık, kültür-fizik, el örgüsü, dikiş-nakış gibi onlarca kurs vererek kadınlara destek oluyoruz. Ayrıca kadın destek programları ve özel günlerde yaptığımız farkındalık etkinlikleriyle bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kadınları geziye götürerek sosyalleşmelerini sağlıyor ve bu gezilerde bir araya geldiğimiz kadınlara, kadın hakları konusunda kısa bilgilendirmeler de yapıyoruz. Özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede belediyemiz olarak üzerimize düşenleri yapıyor ve bu konuda tüm kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışıyoruz.”

Belediyelerinde 2 Başkan Yardımcısı ve 8 müdürün kadın olduğunun da altını çizen Çelebi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurmaya çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin deneyimleriyle yanlarında olduklarını da sözlerinde ifade etti. Çelebi’nin konuşması olumlu karşılanırken Maltepe Belediyesi’nce kadınlara yönelik yapılan hizmetler büyük övgü aldı.

KADINLARIN YAŞAM KOŞULLARI YÜKSELTİLECEK

İki gün boyunca yerel yönetimlerin kadın politikaları, kadın istihdamı, kadın-erkek cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında planlanan projelerin ve önerilerin konuşulduğu çalıştay, kadınların yaşam koşullarının yükseltilmesi için atılacak adımların belirlenmesi ve işbirliği kararlarıyla tamamlandı.

Çalıştay kapsamında sonuç önerileri şu şekilde sıralandı:

İstanbul Sözleşmesi’nin 81 maddesinin Türkiye’nin imza çektiği günden itibaren “Eşitlik Yerelde Başlar” ifadesi üzerinden çalışmaların hızlandırılması, eşitliğin benimsenmesi, daha fazla kadının yerel yönetimlerde karar verici pozisyonlara erişebilmesi, daha fazla kadının istihdamda yer almasını sağlamak amacıyla imzacı belediyeler tarafından çeşitli eğitim programları ve projeler gerçekleştirilerek bu çalışmaların artarak devam etmesi kararları alındı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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