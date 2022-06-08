Maltepeli kadınlardan ‘Paletten Tuvale Yolculuk’

Serginin açılışına Maltepeli sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki kurdele keserek açılışı gerçekleştirdikten sonra sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehriban Çelebi tarafından halk eğitim merkezi öğretmenlerine plaket takdim edildi. Sergide kursiyerlerin üç boyutlu şekillendirme, yağlı boya, sulu boya, karakalem tekniğiyle hazırladığı manzara, portre ve natürmort çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 13 Haziran’a dek Galeri Maltepe’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)