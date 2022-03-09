banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.042,70
ALTIN
945,41
DOLAR
14,68
STERLİN
19,40
EURO
16,31
İstanbul Beklenen Kar Yağışına Hazır
Son Dakika
İstanbul Beklenen Kar Yağışına Hazır
Zeytinburnu Kent Konseyi 8 Mart'ı Kutladı
Zeytinburnu Kent Konseyi 8 Mart'ı...
Yağ Stokçularına Göz Açtırmıyorlar
Yağ Stokçularına Göz Açtırmıyorlar
‘İlham Veren Adımlar’ın İlk Buluşması Gerçekleşti
‘İlham Veren Adımlar’ın İlk Buluşması...

Maltepeli kadınlardan ‘Adalar’a çıkarma

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Adalar'a düzenlediği tekne turuna çok sayıda kadın katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2022 Çarşamba 10:10
Maltepeli kadınlardan ‘Adalar’a çıkarma
banner171

Maltepe Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Maltepeli kadınlara yönelik Adalar turu gerçekleştirdi. Canlı müzikle birlikte yemek servisinin de yapıldığı etkinlik 4.5 saat sürdü. Bachata Show, Bachata workshop gibi dans etkinliklerinin gerçekleştirildiği programda kardiofolok, ritim ve koordinasyon becerisi gibi sportif hareketler de  turu renklendiren etkinlikler oldu.  Etkinlikte Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Konak da bağlaması ve söylediği  türkülerle  geziye renk kattı.

“KIZ ÇOCUKLARINIZI OKUTUNUZ”

Etkinliğe katılıp kadınların mutluluğuna eşlik eden Maltepe Belediye Başkan Ali Kılıç yaptığı konuşmada şunları söyledi:

 “Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum, iyi ki varsınız, iyi ki Maltepe’desiniz. Daha güzel çalışmalara birlikte imza atacağız. Çünkü benim için, bunu samimiyetle söylüyorum, kadın sözde değil özde kutsaldır. Sizin büyük bir şansınız var, annenizlesiniz ama annem beni küçükken bıraktı, kocasıyla, yani babamla Almanya’ya gitti. Çok küçük yaşta babaannemin yanında kaldım. Babaannem yiğit bir Anadolu kadınıydı. Tabancası vardı, ata binerdi. Ben de onun yanında kalırdım, her akşam bana hayat dersi anlatırdı. Benim için mübarek bir kadındı. Ben de onun anılarından derlediğim notlarımı geçen yıl bir kitaba dönüştürdüm, geçen sene bugün, 8 Mart’ta çıkardım. Herkesin benim için babaannem kadar kutsal bir değeri var. Siz çocuklarınıza yatırım yapacaksınız. Bir araştırmaya göre ilkokul ve ortaokul kadınlarına yüzde 10-15, lisede yüzde 25, üniversitelerde yüzde 64 iş bulma oranı var. Birileri aman kızlar evde kalsın diyor. Onlara aldırış etmeyin, birilerine kul olmayın. Ne diyor Hacı Bektaş Veli, ‘ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.’ Kız çocuklarına en az erkeklerde kadar değer verip onları okutun. İnşallah en kötü gününüz böyle olsun. Yeter ki gülün, yeter ki halay çekin, yeter ki horon tepin, çünkü başka Türkiye yok” 

Kadınlarla birlikte fotoğraf çektiren Ali Kılıç, daha sonra savaşlar ve kadın cinayetleri yaşanmasın diyerek güvercin uçurdu.  

İLK KADIN KAPTANA PLAKET

Etkinlikte Türkiye'nin İstanbul Boğazı'nda kaptanlık yapan ilk kadını olan Mine Kilci'ye plaket verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binlerce kadın sevgi sofrasında buluştu
Binlerce kadın sevgi sofrasında buluştu
Binlerce kadın “sevgi sofrası”nda buluştu
Binlerce kadın “sevgi sofrası”nda buluştu
Maltepe depreme hazır
Maltepe depreme hazır
Altın Yıllar’da sağlık semineri
Altın Yıllar’da sağlık semineri
130 miniğe İngilizce sertifikası
130 miniğe İngilizce sertifikası

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169