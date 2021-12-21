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Maltepeli kadınlara “akıllı telefon” eğitimi

Maltepe Belediyesi, kadınlara yönelik “akıllı telefon kullanımı eğitimi” düzenledi. Şiddete uğrayan kadınların kullanacağı KADES uygulamasından, pandeminin hayatımıza soktuğu HES kodunun nasıl alınıp kullanılacağına dair birçok konu deneyimli uzmanlarca anlatıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Aralık 2021 Salı 14:11
Maltepeli kadınlara “akıllı telefon” eğitimi
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Fındıklı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde yaklaşık 50 kadına “akıllı telefon kullanımı eğitimi” verdi. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya kanallarının kullanımı, şiddete uğrayan kadınların kullanacağı KADES uygulamasına kayıt ve uygulamanın kullanımı, pandeminin hayatamıza soktuğu HES kodunun nasıl alınacağı, e-devlet uygulamasına nasıl kayıt olunacağı ve üzerinden yapılan işlemlerle bu uygulamaların nasıl indirileceği katılanlara uygulamalı olarak anlatıldı. Maltepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli Adem Tosun tarafından verilen eğitimde katılımcılardan gelen sorular da cevaplandırıldı.

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