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Maltepeli kadınlar şiddete karşı bilinçleniyor

Kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri Fındıklı’da devam ediyor. Şiddete karşı birlikte mücadele eden Maltepeli kadınlar deneyimli isimlerle birlikte hukuki açıdan da bilinçlendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2021 Perşembe 16:31
Maltepeli kadınlar şiddete karşı bilinçleniyor
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Maltepe Belediyesi kendisine bağlı kadın sosyal yaşam merkezlerinde başlattığı “kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri”ni Fındıklı’da sürdürdü. Şiddete karşı birlikte mücadele eden kadınlar, deneyimli isimlerce hukuki açıdan da bilgilendirildi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Fındıklı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde “Bugünün ve geleceğin güçlü kadınları: Haklarını bil ve koru” konulu bir seminer düzenlendi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenmeye başlanan seminerlerde sosyolog, psikolog ve avukatlar yer aldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ve Avukat Özge Güngör tarafından iki yönlü verilen seminerde şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin nedenleri, 6284 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, şiddet uygulayan ve şiddet mağduru kimdir?, şiddetin resmi mercilere bildirimi, şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan veya ısrarlı takip edilen kişi ne yapmalıdır?, şiddet mağduru ile ilgili olarak hangi kararlar alınır?, koruyucu tedbirler, tedbir kararları, yerine getirilmesi ve diğer usul işlemleri, şiddet mağdurunu koruyan kurumlar, uluslararası sözleşmeler ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda bilgi verildi.

SEMİNERLER SÜRECEK

Yüzlerce kadının katıldığı seminerde kadınlardan gelen sorular da cevaplandırılırken, kadınlar şiddete hep birlikte dur diyeceklerini söyledi. Etkinlik sonrası kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken kadınlar da eğitimden ötürü belediye yetkililerine teşekkür etti.

Seminerler 1-2 Aralık’ta Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi ve 6-7 Aralık’ta Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde sürecek. (25.11.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

 

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