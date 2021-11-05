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Maltepeli kadınlar şiddete dur diyecek!

BELEDİYEDEN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SEMİNERİ

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Kasım 2021 Cuma 16:09
Maltepeli kadınlar şiddete dur diyecek!
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Maltepe Belediyesi kendisine bağlı Esenkent Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde iki
gün boyunca “kadına yönelik şiddetle mücadele” konulu bir seminer düzenledi.
Deneyimli isimler tarafından hukuki açıdan da bilgilendirilen kadınlar seminer sonrası
şiddete hep birlikte dur diyeceklerini söyledi.
Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Esenkent
Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde “Bugünün ve geleceğin güçlü kadınları: Haklarını
bil ve koru” konulu bir seminer düzenlendi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın
Hakları Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenmeye
başlanan seminerlerde sosyolog, psikolog ve avukatlar yer aldı. Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ve Avukat Seda Atagül tarafından iki yönlü verilen
seminerde şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin nedenleri, 6284 sayılı kanun ve
uygulama yönetmeliği, şiddet uygulayan ve şiddet mağduru kimdir?, şiddetin resmi
mercilere bildirimi, şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan veya ısrarlı
takip edilen kişi ne yapmalıdır?, şiddet mağduru ile ilgili olarak hangi kararlar alınır?,
koruyucu tedbirler, tedbir kararları, yerine getirilmesi ve diğer usul işlemleri, şiddet
mağdurunu koruyan kurumlar, uluslararası sözleşmeler ve İstanbul Sözleşmesi gibi
konularda bilgi verildi. 
SEMİNERLER SÜRECEK
2 ay boyunca devam edecek ve iki günde 100 kadının katıldığı seminerde
kadınlardan gelen sorular da cevaplandırıldı. Kadınlar, şiddete hep birlikte dur
diyeceklerini söyleyerek, verilen eğitimden ötürü belediye yetkililerine teşekkür etti.
Etkinlik sonrası kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. 
Seminerler 11-12 Kasım’da Üreten Engelliler Merkezi, 16-17 Kasım’da Başıbüyük
Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, 25-26 Kasım’da Fındıklı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi,
1-2 Aralık’ta Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi ve 6-7 Aralık’ta Gülsuyu Kadın Sosyal
Yaşam Merkezi’nde sürecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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