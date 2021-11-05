Maltepeli kadınlar şiddete dur diyecek!

Maltepe Belediyesi kendisine bağlı Esenkent Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde iki

gün boyunca “kadına yönelik şiddetle mücadele” konulu bir seminer düzenledi.

Deneyimli isimler tarafından hukuki açıdan da bilgilendirilen kadınlar seminer sonrası

şiddete hep birlikte dur diyeceklerini söyledi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Esenkent

Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde “Bugünün ve geleceğin güçlü kadınları: Haklarını

bil ve koru” konulu bir seminer düzenlendi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı

Uluslararası Mücadele Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın

Hakları Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenmeye

başlanan seminerlerde sosyolog, psikolog ve avukatlar yer aldı. Kadın ve Aile

Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ve Avukat Seda Atagül tarafından iki yönlü verilen

seminerde şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin nedenleri, 6284 sayılı kanun ve

uygulama yönetmeliği, şiddet uygulayan ve şiddet mağduru kimdir?, şiddetin resmi

mercilere bildirimi, şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan veya ısrarlı

takip edilen kişi ne yapmalıdır?, şiddet mağduru ile ilgili olarak hangi kararlar alınır?,

koruyucu tedbirler, tedbir kararları, yerine getirilmesi ve diğer usul işlemleri, şiddet

mağdurunu koruyan kurumlar, uluslararası sözleşmeler ve İstanbul Sözleşmesi gibi

konularda bilgi verildi.

SEMİNERLER SÜRECEK

2 ay boyunca devam edecek ve iki günde 100 kadının katıldığı seminerde

kadınlardan gelen sorular da cevaplandırıldı. Kadınlar, şiddete hep birlikte dur

diyeceklerini söyleyerek, verilen eğitimden ötürü belediye yetkililerine teşekkür etti.

Etkinlik sonrası kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Seminerler 11-12 Kasım’da Üreten Engelliler Merkezi, 16-17 Kasım’da Başıbüyük

Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, 25-26 Kasım’da Fındıklı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi,

1-2 Aralık’ta Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi ve 6-7 Aralık’ta Gülsuyu Kadın Sosyal

Yaşam Merkezi’nde sürecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)