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Maltepeli kadınlar “kep attı”

Maltepe Belediyesi’nin kadın sosyal yaşam merkezlerinde okuryazarlık eğitimi alan 45 kadının mezuniyet töreni renkli anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katıldığı törende, kadınların mutlulukları ve heyecanı gözlerinden okunurken kadınlar, hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinçlerini gösterdiler. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından, kadın sosyal yaşam merkezlerinde 6 ayda 170 kadına verilen okuryazarlık kursu sona erdi. Başıbüyük, Gülsuyu ve Fındıklı sosyal yaşam merkezlerinde eğitim gören 45 kadın için mezuniyet töreni düzenlendi. Başıbüyük Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Ali Kılıç, birim müdürleri ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 17:54
Maltepeli kadınlar “kep attı”
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“TÜRK KADINI SİZLER GİBİ OLMALI”

Oldukça renkli anlara sahne olan törende konuşan Başkan Ali Kılıç, “Burada gelinlik kızlarımız da var, annelerimiz de ve şimdi hepinizde görüyorum ki heyecanınız en üst noktada. Burada öğretmenlerinizle çok iyi bir diyalog geliştirmişsiniz. Aslında öğrenmenin yaşı, sınırı yok. Bir kez daha bunu, bu çalışmalarla gördük. Türk kadını, Türk anası işte böyle sizler gibi olmalı. Öğrenmeye açık, bilgiye aç olmalı. Helal olsun sizlere. Siz ne kadar güçlü olursanız erkekler de sizin önünüzde o kadar eğilmek zorunda kalırlar, size o kadar değer verirler. Kadınlar eğitimine önem vermeli ki, kendisinden sonra gelecek kuşaklara bir şeyleri anlatabilsin. Eğitim annede, ilk yuvada başlar. Anne ne kadar birikimli, okuryazar olursa, çocuğuna da o kadar güzel eğitim verir. Göğsümü kabarttınız. Herkese hayırlı olsun.” dedi.

 İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

BAŞKAN KILIÇ’TAN ESPRİ YAĞMURU

Konuşmalar sonrası kadınlara tek tek sertifikaları verilirken Başkan Kılıç, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Kadınlarla tek tek ilgilenen Kılıç, yaptığı esprilerle ortamı neşelendirdi. Kursiyerlere çeşitli hediyeler de takdim edilirken bir kursiyer, alüminyum folyolardan yapmış olduğu tuğrayı Başkan Kılıç’a hediye etti. (22.06.2021)

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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