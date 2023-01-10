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Maltepeli Gençler, Cumhuriyet’in 100. yılını Redd ile Kutlayacak

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği 100. Yıl Gençlik Konseri’nde sevilen Rock grubu Redd, Maltepelilerle buluşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2023 Salı 14:03
Maltepeli Gençler, Cumhuriyet’in 100. yılını Redd ile Kutlayacak
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Maltepe Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Maltepeli gençler için “100.Yıl Cumhuriyet Gençlik Konseri” düzenleyecek. Konserde, Türk rock müziğinin ünlü grubu “Redd” sahne alacak. Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan grup 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00’da, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne alacak. İlk albümünü 2005 yılında yayınlayan sonrasında pek çok özgün çalışmaya ve film müziğine imza atan Redd, sevilen şarkılarını Maltepeli müzikseverler için seslendirecek. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenecek program halka açık ve ücretsiz düzenlenecek. Programın davetiyeleri etkinlik tarihinden iki gün önce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi gişesinden ve www.tskm.org.tr adresinden edinilebilir.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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