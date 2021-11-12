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Maltepeli Çocuklara Ara Tatilde Sürpriz Etkinlik

Çocuklar için tiyatro şenliği başlıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 11:24
Maltepeli Çocuklara Ara Tatilde Sürpriz Etkinlik
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Maltepe Belediyesi, Maltepeli öğrencileri 15-19 Kasım tarihlerinde
gerçekleşecek birinci dönem ara tatilinde, “Ara Tatil Çocuk Tiyatroları Şenliği”
ile buluşturacak. 15-21 Kasım tarihlerinde ücretsiz düzenlenecek şenlikte her
gün farklı bir tiyatro oyunu sahnelenecek. Şenlik perdelerini 15 Kasım’da saat
13:00’da Halit Karaata’nın yazdığı, Dramatik Sahne’nin, “Eğlence Dünyası”
isimli oyunuyla açacak.
Tiyatro Mie, “Oyuncu Köpek Mie” isimli oyunuyla gerçek bir köpek öyküsünü,
bir köpekle insanın inanılmaz buluşmasını anlatan oyunu sahneleyecek. Tiyatro
Şart, Emre Özmen’in yazıp yönettiği “Korkak Kraker”, Tiyatro Yeniden, Dersu
Yavuz Altun’un yazıp yönettiği “En Güçlü Kim” isimli oyunlarıyla minik
izleyicilerin karşısına çıkacak. Mavi Balon Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu “Ganço
ile Dee Dee”, Mavi Kumpanya, sevilen çizgi film kahramanı Mickey Mouse’un
sahne alacağı “Mickey Mouse Pek Haylaz” isimli oyunun gösterimini
gerçekleştirecek. Şenlik 21 Kasım Pazar günü Tiyatro Alkış’ın, “Alican’ın Oyun
Bahçesi” isimli oyununun gösterimiyle sona erecek. Oktay Şenol ve Bülent
Aksu’nun yazdığı oyunda kukla gösterimi yapılacak.  
Tiyatro oyunlarının gün ve saatleri:  
15 Kasım Pazartesi: Dramatik Tiyatro- “Eğlence Dünyası” 
16 Kasım Salı: Tiyatro Mie- “Oyuncu Köpek Mie” 
17 Kasım Çarşamba: Tiyatro Şart- “Korkak Kraker” 
18 Kasım Perşembe: Tiyatro Yeniden- “En Güçlü Kim?” 
19 Kasım Cuma: Mavi Balon Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu- “Ganço ile Dee De”
 
20 Kasım Cumartesi: Mavi Kumpanya- “Mickey Mouse Pek Haylaz” 
21 Kasım Pazar: Tiyatro Alkış- “Alican’ın Oyun Bahçesi” 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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