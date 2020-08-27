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Maltepeli bebeklere ‘Hoş geldin’ hediyesi

Maltepe Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek “Hoş Geldin Bebek” paketi hediye ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2020 Perşembe 14:29
Maltepeli bebeklere ‘Hoş geldin’ hediyesi
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce düzenlenen ziyaretler, pandemi koşulları nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştiriliyor. Ziyaretlerde, anne- babaların mutluluklarına ortak olunup, bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanıyor. Paket, Maltepe ilçe sınırlarında ikamet eden ailelerin 0-1 yaş arası bebeklerine hediye ediliyor. Bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşayan Olcay ve Yavuz Darısancar çifti, Maltepe Belediyesi’nin bu hizmetinden memnuniyet duyduklarını belirterek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Gülden Özgül Alkış ise bu hizmetten bir arkadaşının tavsiyesi ile haberdar olduğunu ifade ederek, Maltepe Belediyesi’nin desteğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Hediye paketi için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne, 0216 458 99 77 numaralı telefondan dahili 2049/2052’den ulaşılabilir.

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