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Maltepe’den Özbekistan’a kardeşlik köprüsü

Maltepe Belediyesi Özbekistan’ın Kaşkaderya şehrinin yönetim merkezi olan Karshi Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzaladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Özbekistan’a giderek, Karshi Belediye Başkanı Normumin Kholboev’i ziyaret etti. Maltepe Belediyesi ve Karshi Belediyesi arasında kardeşlik protokolüne imza atılan ziyarette iki ülke halkları arasında daha fazla diyalog ve kültürel işbirliği sözü verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:53
Maltepe’den Özbekistan’a kardeşlik köprüsü
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“DOSTLUK SINIR TANIMAZ”

İki belediyenin kardeşlik protokolü imzalamasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dostluk ve kardeşlik sınır tanımaz. Maltepe olarak elimizin uzandığı her yere dostluk ve kardeşlik köprüleri örmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte Karshi Belediyesi’nden kardeşlerimizi İstanbul’da, Maltepe’de ağırlayacağız. İki ülke arasındaki kültürel işbirliklerinin, dostluk bağlarının gelişmesine vesile olmak istiyoruz. Bizi en iyi şekilde ağırlayan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Başkan Ali Kılıç’a teşekkür eden Karshi Belediye Başkanı Normumin Kholboev ise “İstanbul’dan gelen dostlarımız sayesinde farklı alanlarda, farklı kültürlerle işbirliği konusunda çalışmalarımız devam edecek. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ve beraberindeki misafirlerimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Özbekistan’daki temaslarına Özbekistan Kültür Bakanı Birinci Yardımcısı Akhmedov Bakhodır’ı ziyaret ederek devam etti.

TİYATRO OYUNU “DELİ” TÜRK YÖNETMEN TARAFINDAN ÖZBEKÇE SAHNELENDİ

Öte yandan Maltepe Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Deli” adlı tiyatro oyunu bu kez Özbekistanlı oyuncular tarafından sahnelendi. Maltepe Belediyesi Kültür-Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara tarafından yönetilen oyun Kaşkaderya Devlet Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluştu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da izlediği oyun, Kaşkaderyalı tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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