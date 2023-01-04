Maltepe’den Dünyanın Dört Bir Yanına ‘Atatürk Parkı’ Çağrısı

Maltepe Belediye Meclisi’nin ocak ayı olağan toplantıları başladı. Maltepe Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Ali Kılıç’ın yönettiği toplantı Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 2023 yılının ilk belediye meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Kılıç, 2023’ün hayırlı bir yıl olmasını dileyerek “Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirsin. Farklı düşüncelerimiz olabilir farklı düşünebiliriz ama unutmamamız gereken bir şey var ki başka Türkiye yok. Hep birlikte huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağımız bir yıl ve yıllarımız olsun.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

‘CUMHURİYET’İN 100. YILINA 100 RESİMLE KATKI SUNACAĞIZ’

2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağını anımsatan, Cumhuriyet’in 100. yılına 100 resimle katkı sunacaklarını belirten Kılıç “Cumhuriyet’in 100.yılda 100 tablo sergisine 100 ressam arkadaşımızla başladık. İlk aşamada komşu ülkeler İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya’dan başlayarak Balkanlar’da Arnavutluk, Bulgaristan Yunanistan gibi ülkelerden sanatçı dostlarımızı Maltepe’ye davet ediyoruz. Bu arkadaşlarımız başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyet, demokrasi, insan hakları, eşitlik konularını işleyen tablolar yapacaklar. Bu tablolarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar Maltepe’de ve İstanbul’un değişik yerlerinde sergileyecekler. Bu sergiyi kardeş ülkemiz Azerbaycan yetkilileri geçtiğimiz yıl kültür başkenti ilan edilen Şuşa kentinde sergilemek istediklerini müjdelediler. Şimdiden hayırlı olsun.” diye konuştu.

YURT DIŞINDAKİ KARDEŞ KENTLERE ATATÜRK PARKI ÇAĞRISI

Cumhuriyet’in 100. yılında sanatla halklar arası barış ve kardeşlik çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Kılıç “Bu çerçevede bütün mevkidaşlarımıza ve belediye başkanlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. 100. yılda en zor koşullarda dünya harbini yaşamış, üç darbe yaşamış Türkiye Cumhuriyeti’nden bahsediyoruz. İslam ülkeleri içinde demokratik ve parlamentosunu belirleyen bir ülke vatandaşı olmanın gururunu yaşıyoruz. Maltepe Belediyesi olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yurt dışındaki bütün kardeş kentlerimize birer Atatürk Parkı ve Atatürk büstü heykeli dikilmesi çağrısında bulunuyoruz. Biz ilk adımımızı attık. Maltepe Belediyesi’yle yurt dışında kardeş olan bütün kardeş kentlerimize mektuplarımızı yazdık. Sanıyorum iki bin 300 civarında kardeş kent var Türkiye genelinde yurt dışında. Bu çağrı karşılık bulursa 100.yılda çok anlamlı bir eylemi yapmış bulunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum“ diye sözlerine devam etti. Maltepe adına gurur verici bazı raporların gelmeye devam ettiği bilgisini paylaşan Kılıç “İnsani Gelişim Vakfı’nın 2021 yılındaki İnsani Gelişmişlik Endeksi Raporu açıklandı. Gururla belirtmek isterim ki Maltepe bir önceki yıla göre on sıra birden yükselerek Türkiye’nin en yüksek insani gelişim gösteren sekizinci ilçesi oldu. Saydam ve şeffaf yönetim anlayışımızla Türkiye’nin en iyi üç ilçesi arasına girdik. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Ödülleri kapsamında parklarımız, yeşil alanlarımız, atık yönetimimiz ve asbestle mücadelemiz sayesinde ‘yılın çevreci yerel yönetim ödülünü’ aldık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Maltepe’mize hayırlı olsun. Bu mücadelemiz önümüzdeki yıllarda da inşallah devam edecek.” diye konuştu.

MALTEPE’NİN PARKLARINA GÜVENLİK KAMERASI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla Maltepe’de seksenden fazla parka güvenlik kamerası yerleştirmeye başladıklarını kaydeden Kılıç “ Vatandaşlarımızın yıl içinde bize gönderdiği maillerden gelen talepleri doğrultusunda yola çıkarak böyle bir karar aldık. Böylece annelerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımızın parklarda gece geç saatlere kadar güvenli şekilde dolaşmalarının altyapısını oluşturuyoruz. Gece sakinleştikten sonra parkların art niyetli insanlar tarafından kullanılmasının da önüne geçmiş bulunacağız.“ diye sözlerine devam etti.

İMAMOĞLU’NA SİYASİ YASAĞI DEĞERLENDİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını değerlendiren Kılıç şöyle dedi: “Bu kararla 16 milyon İstanbullunun hem de ülke genelinde siyasi parti farkı gözetmeksizin milletin iradesinin zedelendiği anlayışı ortaya çıktı. Söylenmiş bir sözün bir insanın siyasi yaşamına bu kadar etki etmesini, bu kadar ağır bir cezanın verilmesini Türkiye kamuoyu vicdanında mahkûm etmiştir. Dilerim bir an önce bu hatadan dönülür. Sağduyu hâkim gelir. Bir an önce halkın iradesine konulan siyaset yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz.”

DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİLDİ

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturuldu. Belediye meclis üyeleri arasında yapılan seçimde Canan Sezgin, Nazmi Korkmaz ve Besim Ünsaldı Denetim Komisyonu’na seçildi. Gündem maddelerinin görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından toplantı sona erdi.