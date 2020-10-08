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Maltepe’de "zumba" keyfi

Maltepe Belediyesi, “daha sağlıklı ve daha mutlu bir Maltepe” için ücretsiz zumba kursu düzenlemeye başladı. İlki Cevizli Cumhuriyet Parkı’nda yapılan ders, her hafta Çarşamba Yalçın Kızılay Kapalı Spor Kompleksi’nde devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ekim 2020 Perşembe 13:33
Maltepe’de "zumba" keyfi
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Maltepe Belediyesi, “daha sağlıklı ve daha mutlu bir Maltepe” için ücretsiz zumba kursu düzenlemeye başladı. İlki Cevizli Cumhuriyet Parkı’nda yapılan ders, her hafta Çarşamba Yalçın Kızılay Kapalı Spor Kompleksi’nde devam edecek.

Maltepe Belediyesi zumba etkinliğinin ilk etabında 5 kadınla birlikte, Cevizli Cumhuriyet Parkı’nda bir eğitim düzenledi. Etkinlik alanı balonlarla süslenip meşaleler yakılırken, deneyimli eğitmen Polonyalı Anna Peçel’in performansı eşliğinde katılımcılar, keyifle spor yaptı. Spor İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen organizasyon, ücretsiz olarak, her hafta Çarşamba, saat 12.00-13.00 saatleri arasında Yalçın Kızılay Kapalı Spor Kompleksi’nde devam edecek. 

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