Maltepe Belediyesi, yeni yılı mahallelerde düzenlediği bando gösterisi ve müzik programıyla karşıladı.
Maltepe’de Yeni Yıl Coşkusu
Maltepe Belediyesi, yeni yılı mahallelerde düzenlediği bando gösterisi ve müzik programıyla karşıladı.
Hüseyin Çetiner
31 Aralık 2020 Perşembe 10:57
Maltepe Belediyesi, yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. Süslenen 2 otobüs ile Küçükyalı, Zümrütevler, Fındıklı, Aydınevler ve Girne mahallelerinde dolaşan bando ekibi vatandaşlara, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Eğlenceli şarkıların çalındığı ve yer yer halkın da eşlik ettiği konserler sonrasında Noel Baba kılığına giren belediye çalışanları, vatandaş ve özellikle çocuklara baston şeker, yılbaşı süsü, şapkası, gözlüğü ve İstasyon Dergisi dağıttı.
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