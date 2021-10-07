Maltepe’de Tiyatro Festivali Genco Erkal İle ‘Perde’ Diyor

ULUSLARARASI KATILIM

Uluslarası katılımın her geçen dönem daha da arttığı festivalde Özbekistan, Sırbistan, Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya Federasyonu’ndan tiyatro grupları konuk edilecek. Rusya St. Petersburg Mımıgrantı Devlet Tiyatrosu, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet’in yaşamını “Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi” isimli oyunuyla sahneleyecek. Özbekistan Kaşkadarya Devlet Tiyatrosu “Deli”, İspanya Galiçya Devlet Tiyatrosu “Karşılıklı İyilik”, Gürcistan Özürgeti Devlet Dram Tiyatrosu “Pirosmani”, Ukrayna Herson Devlet Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu “Şarkılarla Ukrayna” yı tiyatroseverlerle buluşturacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden “Tiyatro Antilogos”, yazar Samuel Beckett’in “Godot’yu Beklerken” isimli ünlü eserinden tiyatroya uyarlanan ortak çalışmalarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

GENCO ERKAL, “ŞAHDAMARIM” İLE SAHNE ALACAK

Kısa süre önce sahneye koymak istediği oyuna ‘salon verilmeyen’ Türk tiyatrosunun kilometre taşlarından Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu, Türk şiirinin unutulmaz ismi Ahmed Arif’in ölümünün 30.yılı anısına “Şahdamarım” isimli yeni oyununun gösterimini yapacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, insan ruhunun ikili ilişkilerdeki yansımalarını “Her şey Yolundaymış Gibi” isimli oyunuyla, Sarıyer Belediye Tiyatrosu, Türk edebiyatının yüz akı Aziz Nesin’in kaleme aldığı “Nesin’den Azizlikler” isimli oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Uçurtmanın Kuyruğu”, Urla Toprak Sahne Tiyatrosu’nun “Sığınamayanlar”, Eskişehir Sui Generis Tiyatrosu’nun “Dönemeç”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Çehov Vodvil” isimli oyunları da festival kapsamında perde diyecek.

USTA SANATÇILARLA ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Sırbistan’dan İvana Nedeljkovic “Duyguya Ulaşma Teknikleri”, Azerbaycan’dan Elshad Ahmedli “Gözlem ve Karakter Analizi”, Ukrayna’dan Natalia Polovynka “Kelime ve Ses”, İspanya’dan Belen Bouzas ile “Hareket Kontrolü” konulu atölye çalışmaları da festival kapsamında sanat dostlarıyla buluşacak.

TİYATRO SÖYLEŞİLERİ

3. Uluslararası Tiyatro Festivali birbirinden nitelikli söyleşilere de ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Sekreteri Kubilay Erdelikara ile “Avrasya Tiyatrolar Birliği”, Birgül Yeşiloğlu Güler ile “Akademik Yaklaşımla Oyun Yazma Süreci”, Ukrayna’dan Aleksandr Kniga ile “Tiyatro Yöneticiliği” üzerine söyleşi gerçekleştirilecek. (07.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)