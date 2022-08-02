Maltepe’de Temizlik Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olan saha yıkama ekibi, ot biçme ekibi, yeraltı-yerüstü konteyner yıkama ekibi, saha denetim ve temizlik ekibi Temmuz ayı faaliyet çalışma raporunu paylaştı. Rapora göre; ekipler, yol kenarlarında ve tüm yeşil sosyal alanlarda ot biçme ve tırpan çalışmalarını tamamladı.



Ekipler, Temmuz ayı süresince Maltepe merkez meydan, Maltepe Merkez Cami yolu, Başıbüyük Marmara Diş Fakültesi, Süreyyapaşa Hastanesi çevresi, Maltepe Emniyet Müdürlüğü yolu, Atatürk Caddesi yürüyüş yolu, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi, Esenkent Mahallesi minibüs durağı ve halı saha yıkama, Büyükbakkalköy yolu, Marmara Üniversitesi yolu, Maltepe Cezaevi yolu, Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi, Avrasya engelliler okulu önü, Feyzullah Caddesi, Cevizli Mahallesi, Tınaztepe Sokak, Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi, Saka Sokak,Altayçeşme Mahallesi Adalı Sokak, Bağdat Caddesi, İnönü Caddesi, Feyzullah Caddesi, Çam Sokak, Başıbüyük Mahallesi Kaysuk sokak, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi, Beşçeşmeler meydan, Atatürk Caddesi yıkama çalışması, Maltepe Stadı, 70 Evler Huzurevi, Türkan Saylan Kültür Merkezi ve çevresi, bayramda Maltepe geneli ibadethanelerin yıkanması ve genel temizliği, Gülsuyu Mahallesi, Lefke Sokak, Doğan Sokak ve Bilginer Sokak yıkama çalışması ve Başıbüyük Mahallesi Mezarlık Caddesi yıkama çalışması, Gülensu Mahallesi Emek Caddesi, Zümrütevler Mahallesi Cumhur Sokak yıkama çalışması gerçekleştirildi.



Gülsuyu Mahallesi Seyran Sokak 'ta ise ot biçme yıkama işlemi vatandaşlardan gelen talebe istinaden gerçekleştirildi. Zümrütevler Mahallesi Mercan Sokak boş arsa çöp toplama çalışması tamamlandı. Talep üzerine daha önce yapılan Cevizli Mahallesi yeraltı konteyner temizliği tekrarlandı. Zümrütevler Mahallesinde ay sonunda boş alanda çıkan yangın yıkama ekibi personellerince söndürüldü.



Ayrıca, Temmuz ayı boyunca vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerden dolayı, gerek sosyal medyadan gerekse dilekçe ile halk masasına yapılan başvurulara cevap veren ekipler, vatandaşlardan gelen olumlu tepkilerle de mutlu olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: istanbul Times Haber Ajansı/ İTHA