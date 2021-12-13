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Maltepe’de sokaklara kadın eli değdi!

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yeni bir pilot uygulama başlattı. Başlayan yeni uygulama ile birlikte Maltepe sokaklarının temizliği artık kadın süpürgecilerden sorulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:48
Maltepe’de sokaklara kadın eli değdi!
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Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü proje kapsamında kadın istihdamını arttırmak amacını taşıyan projede yer alan 5 kadın çalışanı 1 Aralık’tan itibaren 10 gündür Maltepe sokaklarında görev alıyor. Pilot uygulamadaki 5 kadın süpürgeci vatandaşların alkışları ve takdirleri ile görevlerine başladı.

MALTEPE SOKAKLARI KENDİ EVİMİZ GİBİ

Kadın süpürgeciler Suzan Yılmaz, Serap Çimen, Arife Yaşar Küçük, Türkan Yıldırım ve Havva Güloğlu proje kapsamında göreve gelmeleri ile ilgili ortak duygu ve düşüncelerinde; bu iş kolu için kendilerine fırsat verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Maltepe’nin sokaklarını kendi evlerini temizler gibi görev yapacaklarını belirttiler.

Maltepe sokaklarında kadın süpürgecileri gören vatandaşlar gelişmeyi olumlu ve sevindirici olduğunu, aynı zamanda kadın titizliğinin sokak temizliğine yansıyacağından emin olduklarını, kadın süpürgecileri alkışlarla karşılayan bazı Maltepeliler ise kadın süpürgecilerin sayısının artması dileğini paylaşırken, Maltepe Belediyesi’nin eşitlikçi çalışmaları için teşekkürlerini iletti

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