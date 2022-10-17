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Maltepe’de SMA Hastaları İçin Yüzlerce Kişi Bir Araya Geldi

Maltepe Belediyesi’nin SMA hastalarının yaşam mücadelesine ses olmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği “Run For SMA 6K” koşusuna yüzlerce kişi katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 12:00
Maltepe’de SMA Hastaları İçin Yüzlerce Kişi Bir Araya Geldi
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Maltepe Belediyesi, toplumsal farkındalık amaçlı koşu organizasyonlarına bu yıl ikincisini düzenlediği “Run For SMA 6K” ile devam etti. SMA hastalarının ve yakınlarının yaşam mücadelerine ses olmak ve SMA hastalığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen koşuya İstanbul’un dört bir yanından yüzlerce kişi katıldı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Maltepe sahilinde toplanan yüzlerce spor sever, SMA hastalarına ses olmak için birlikte koştu. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 6 kilometrelik koşu sonucunda erkekler kategorisinde birinci Alihan Yılgın, ikinci Ilıman Şıhnefes ve üçüncü Nihat Serttag oldu. Kadınlar kategorisinde ise birinciliği Nazire Güleç alırken, Funda Karayaman ikinci ve Dilay Yıldızhan üçüncü oldu. Dereceye girenlere yarış sonunda kupa ve hediyeleri takdim edilirken, yarışmaya katılan herkese hatıra madalyası verildi. Koşu sonunda ayrıca, etkinlik panosu sprey boyalarla hatıra duvarına çevrildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

‘BİR KAN TESTİ İLE ÖNLENEBİLİR’

Türkiye SMA Vakfı Kaynak Geliştirme Koordinatörü Fatih Mehmet Akdan, Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği “Run For SMA 6K” gibi etkinliklerin çok önemli olduğunu çünkü SMA hastalığı konusunda en önemli maddenin toplumsal farkındalık olduğunu belirterek, “Bu tür etkinliklerde bulunmaktan çok mutlu oluyoruz çünkü SMA aslında kan testi ile önlenebilir bir hastalık ve bunları buralarda dile getirebiliyoruz. Türkiye’de yaklaşık 2 bin SMA hastasının bulunuyor. Amacımız her SMA hastası çocuğun diğer çocuklar gibi temel imkanlardan faydalanabilmeleri. Bunların en başında eğitim hakkı, sağlık hakkı geliyor. Bütün bireylerin eşit şartlarda büyüyebilmesini istiyoruz. Evlenmeyi düşünen, çocuk sahibi olmayı düşünen kişilerin Aile Sağlığı Merkezlerine giderek SMA taraması yaptırmalarını öneriyoruz. İlk çocuğunuz sağlıklı olsa bile, bu SMA taşıyıcısı olmadığınız anlamına gelmiyor. Çocuk sahibi olmak isteyen herkesin bu basit kan testini yapmasını diliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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