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Maltepe’de Sanat, Sokakla Buluştu

Maltepe’de sanatı sokakla buluşturan 3. Maltepe Sokak Festivali, renkli etkinliklerle başladı. Festival, 28 Ağustos’a kadar devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ağustos 2022 Salı 13:44
Maltepe’de Sanat, Sokakla Buluştu
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Bu yıl 3.’sü düzenlenen, sanatı sokakla buluşturan Maltepe Sokak Festivali,renkli etkinliklerle başladı. Bağlarbaşı, Yalı ve Feyzullah mahallelerinde, 3 ayrı parkta başlayan festival renkli görüntülere sahne oldu. 3. Maltepe Sokak Festivali’nin açılışı, iki farklı kortejle yapıldı. Bando ve sokak göstericileri ile halk oyunları kortejleri Maltepe sokaklarında vatandaşların da katılımıyla gerçekleşti. 7’den 77’ye her yaştan sanatsever, kapılarının önüne kadar gelen eğlenceye ortak oldu. Çocuklar için masal, resim ve çorap kukla atölyeleri gerçekleştirildi. Ardından halk oyunları ekibi sahne aldı. Yöresel figürlerin sergilendiği halk oyunları Maltepelilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Maltepeliler, yöresel ezgiler eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. 22 Ağustos’ta başlayan Maltepe Sokak Festivali’nin ilk günü, Bağlarbaşı mahallesindeki Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseriyle sona erdi. Konseri yerinde takip eden mahalle sakinleri şarkılara eşlik etti. İlk gününde 3 farklı mahallede eğlenceli anlara sahne olan festival, 28 Ağustos Pazar akşamına kadar, Maltepe’nin 18 mahallesindeki etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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