Maltepe’de Sanat Sokağa Taşınıyor

Maltepe Belediyesi bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Sokak Festivali’ne hazırlanıyor. Maltepe Belediyesi 3. Sokak Festivali, 22-28 Ağustos tarihlerinde Maltepe’nin 18 mahallesinde gerçekleştirilecek.

Festival 22 Ağustos Pazartesi Maltepe’nin 4 ayrı mahallesinde düzenlenecek etkinliklerle başlayacak. Bando, sokak sanatları ve halk oyunları ekiplerinin yer alacağı kortej Bağlarbaşı Mahallesi Gülyolu Parkı güzergahında saat 18.00’de vatandaşlar ile buluşacak. Bando, saat 18.30’da Gülyolu Parkı’nda ve 19.00’da Yalı Mahallesi’ndeki tarihi Beşçeşmeler Meydanı’nda seslendireceği eserlerle vatandaşların karşısına çıkacak. Masal, resim ve çorap kukla atölyeleri Gülyolu Parkı’nda saat 19.30’da, sokak sanatları gösterisi 19.30’da Feyzullah Mahallesi Barış Manço Parkı’nda düzenlenecek. Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Füsun Batum, saat 20.00’de Gülyolu Parkı’nda Türk sanat müziği konseriyle sahne alacak. Festivalin ilk gün programı Yalı Mahallesi’ndeki Kumkumoğlu Parkı’nda saat 20.30’da sokak sanatları gösterisiyle tamamlanacak.

KARADENİZ MÜZİKLERİ DE VAR KÜBA MÜZİKLERİ DE

Festivalde Türk sanat müziğinden halk müziğine, Karadeniz müziklerinden, pop ve caza uzanan yelpazede konserler organize edilecek. Küba müzikleri konseriyle festival renklenecek. Mahallelerde halk oyunları ve sokak sanatları gösterileri sahnelenecek. Çocuklar için masal, resim ve çorap kukla atölyeleri düzenlenecek.

İlknur ve Tayfun ikilisi Türk halk müziği konseriyle vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak. Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) pop müzik ve caz konseriyle, Türkiye’nin ilk kadın tulum sanatçısı Filiz İlkay, Karadeniz müzikleri konseriyle sahne alacak.

PARKLARDAN BANDO SESLERİ YÜKSELECEK

Maltepe’nin parklarında bando konserleriyle vatandaşlar müzikle buluşacak. Bando ve sokak sanatları gösterileri Bağlarbaşı Mahallesi Gülyolu Parkı’nda, Yalı Mahallesi Beşçeşmeler’de, Küçükyalı Mahallesi Şehit Anneler Parkı’nda ve Atatürk Parkı’nda, Esenkent Mahallesi 2 Temmuz Parkı’nda, Gülsuyu Mahallesi Atatürk Heykeli’nde, Aydınevler Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda, Çınar Mahallesi Adnan Kahveci Parkı’nda, Başıbüyük Mahallesi Atatürk Parkı’nda, Zümrütevler Mahallesi Maltepe Huzurevi’nde, Girne Mahallesi Muhtarlık Parkı’nda, Cevizli Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda, İdealtepe Mahallesi 50. Yıl Parkı’nda, Yalı Mahallesi Kumkumoğlu Parkı’nda Maltepeliler’le buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek festival programına Maltepe Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA