Maltepe’de Onlarca Anneye “Anneler Günü” Sürprizi

Maltepe Belediyesi onlarca anneye, Anneler Günü dolayısıyla yemek verdi. İlçenin 18 mahallesinden kadınların katıldığı etkinlikte canlı müzik eşliğinde halaylar çekildi. Burada konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, tüm annelere “Kız çocuklarınızı mutlaka okutun” diye seslendi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla, ilçenin 18 mahallesindeki anneler onuruna, Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde yemek verdi. “Anneler Günü Kutlu Olsun” pankartları eşliğinde süslenen alanda İlknur-Tayfun ikilisi sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılar ve türküler eşliğinde onlarca kadın halay çekti ve dans etti.

“KIZ ÇOCUKLARINIZI OKUTUN”

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdikten sonra “Kız çocuklarınızı mutlaka okutun. Eğer onlar okursa, eşit biçimde hayata katılırsa her şey çok daha güzelleşir. Kadın elinin dokunduğu her yerde çiçekler açacağını biliyoruz. Belediye olarak kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Sizlerle burada belirli günler vesilesiyle bir araya geliyoruz ama kadınlar baş tacımızdır. Bunu bilesiniz. Bu vesileyle anneler gününüzü kutluyorum” dedi.