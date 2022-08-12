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Maltepe’de ‘Okuyan Bir Gelecek’ İnşa Ediliyor

Maltepe Belediyesi ‘‘Okuyan Bir Gelecek’’ projesi ile Fındıklı’da başlattıkları etkinlikle dezavantajlı çocukları kitaplarla buluşturuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 10:38
Maltepe’de ‘Okuyan Bir Gelecek’ İnşa Ediliyor
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile gerçekleştirilen ‘‘Okuyan Bir Gelecek’’ projesi kapsamında Fındıklı’da bulunan Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan bir etkinlik gerçekleştirdi.

‘KİTAP OKUMA BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GELMELİ’

Proje kapsamında, kırk çocuk kitaplarla buluştu. Özellikle dezavantajlı çocuklarda okuma alışkanlığı edinilmesini hedefleyen proje kapsamında çocuklarla okuma etkinliği gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehriban Çelebi, etkinlik açılışında velilere yaptığı konuşmasında ‘‘Okuyan Bir Gelecek projesi, çocuklarımızın kitaplarla buluşmasına destek olmak, erken yaşlardan itibaren kitap okumanın önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Hedefimiz, anne babaların çocuklarıyla birlikte daha fazla kitap okuma bilincinin oluşturulması, kitap okumayı bir yaşam biçimi haline getirilmesine katkı sağlayabilmektir’’ dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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