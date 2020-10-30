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Maltepe’de Motosikletli Cumhuriyet Konvoyu

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünde Maltepe’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2020 Cuma 09:17
Maltepe’de Motosikletli Cumhuriyet Konvoyu
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Bando takımıyla tüm sokaklara bayram coşkusu taşınırken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve yaklaşık 100 motosikletli, ellerinde bayrak ve Atatürk posterleri ile Maltepelilerin bayramını kutladı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında otobüsle ilçe turu atarak vatandaşların bayramını kutladı. Eski Bağdat Caddesi ve Maltepe sahil yolu boyunca gerçekleştirilen ve 100 motosikletlinin ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle gerçekleştirdiği tura vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Cumhuriyetin 97. yıl dönümü kutlamalarına bando takımı da Cumhuriyet Marşlarıyla eşlik etti. Ellerinde bayraklarla vatandaşları selamlayan Kılıç’a vatandaşlar evlerinden, balkonlarından, pencerelerinden ve kafelerden alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar da bayraklarını alıp sokağa koşarak coşkuya ortak oldu.

19.23’TE İSTİKLAL MARŞI

Pandemi koşullarında alınan önlemler nedeniyle belediyenin bando ekibi, 2 gün boyunca Maltepe’nin tüm sokaklarında Cumhuriyet Marşları çalarak coşkuyu Maltepe’nin her köşesinde yaşattı. Vatandaşlar evlerinde ve sokaklarda bandoya eşlik ederek coşkuya ortak olurken, Maltepe Belediyesi de vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Saatler 19.23’ü gösterdiğinde ise ilçenin her yerinde vatandaşlar ellerinde bayraklarla İstiklal Marşı okudu.

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