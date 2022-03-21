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Maltepe’de karla kesintisiz mücadele

Maltepe Belediyesi yeniden başlayan kar yağışıyla ilgili hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayarak çalışmalarına hızla başladı. Aralıksız çalışan ve iki vardiya halinde görev yapan ekipler öncelikli olarak cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 09:23
Maltepe’de karla kesintisiz mücadele
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Dün geceden itibaren başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini arttıran kar yağışına karşı Maltepe Belediyesi Karla Mücadele ekipleri aralıksız mücadele ediyor. 5 kar küreme, 3 elle tuzlama aracı, 1 greyder ve 3 kepçenin katıldığı çalışmaları iki vardiya halinde çalışan 40 kişilik bir ekip sürdürüyor. Yaklaşık 500 ton tuz kullanılmasının planlandığı mücadele kapsamında sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve sokaklar tuzlandı.

BAŞVURU NUMARALARI

Maltepe genelinde olası bir kar yağışında acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar, Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait 0216 388 22 23 ve 0216 458 99 99 (dâhili: 2009) numaralarını arayarak, oluşturulan kriz masasına anında ulaşabilecek. Ayrıca, Maltepeliler Afet Acil Durum Yönetim Merkezi’ne ait 0216 417 70 00 numaralı hattan acil durumları bildirip, destek isteyebilecek.

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