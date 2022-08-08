Maltepe’de kadına şiddete karşı farkındalık eğitimi

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, “Kadına El Kal-Ka-Maz” başlığı ile Maltepe Belediyesi personelleri için bir dizi eğitim gerçekleştiriyor. Eğitimler ile personelin kadına şiddet konusunda erkek odaklı bakışı sorgulaması ve farkındalığının artması hedefleniyor.

ZABITA PERSONELİ İLE BAŞLADI

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu eğitimlerin ilki Zabıta Müdürlüğü Zümrütevler Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşti. Kadına karşı şiddeti önleme ve erkek odaklı farkındalık oluşturmak için ‘‘Kadına El Kal-Ka-Maz!’’ başlığı ile Zabıta Müdürlüğü personeline eğitim verildi. Eğitime personellerle birlike ‘Zabıta’, ‘Kadın ve Aile Hizmetleri’ ve ‘Sosyal Destek Hizmetleri’ müdürleri de katıldı. Eğitimler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeline bağlı uzman sosyolog ve psikologlar tarafından veriliyor.

‘ŞİDDET TOPLUMA İHANETTİR’

Eğitimde, temel hak ve özgürlükler kapsamında kadına şiddetin türlerini detaylı olarak ele alan Uzman Psikolog Büke Okyay, ‘‘Kadına yönelik şiddet; kadınların maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik eylemler olarak karşımıza çıkar. Şiddetin etkisi sadece şiddet görenle sınırlı değildir, şiddet topluma ihanettir. Anne, baba ve çocuklar olmak üzere ailede yaşayan tüm bireyler bu şiddetten etkilenmektedir. Sorunlarımızı konuşarak çözmeliyiz. Sürekli hata aramaktan kaçınmalıyız. Sinirlendiğimiz zaman agresif davranışlar sergilememeliyiz. Anlaşmazlıkları olumlu bir şekilde çözmeye gayret göstermeliyiz. Hakaret ve küfür içeren sözler kullanmamalıyız. Öfke kontrolünü sağlamak için gerektiğinde kendimizi daha iyi ifade edebileceğimiz ve bizi daha iyi anlayabilecek uzman kişilerin destek almalıyız. Kadına yönelik şiddet, inancımızla bağdaşmaz. Dinlemeliyiz, anlamalıyız, kendimizi karşımızdakinin yerine koymalıyız’’ ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Kadın Ve Aile Müdürü Şehriban Çelebi, eğitimin sürekliliği hakkında yaptığı açıklamada, ‘‘Kadına karşı şiddeti önleme kapsamında, erkek odaklı farkındalık eğitimlerine belediyemizin Zabıta Müdürlüğü birimi ile başladık. Belediyemizin tüm müdürlüklerinde çalışan erkek personellerimize bu eğitim verilecektir. İlerleyen süreçlerde ise kadına karşı şiddeti önleme anlamında toplumsal duyarlılığın yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmek adına kahvehaneler, kuaförler, pastaneler, siteler, sivil toplum kuruluşları ve halka açık tüm alanlarda farkındalık eğitimi dizisi şeklinde eğitimlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

Eğitimlerin kendilerine de aktarılmasını talep eden Maltepeliler, 0216 458 99 99 numaralı hattan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşabilir ve randevu oluşturabilirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA