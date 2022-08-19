Maltepe’de Hastaneye Gidemeyenin Sağlık Hizmeti Evine Geliyor

Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü’nce yılın ilk altı ayında Maltepeli 6 bin 874 vatandaşa ücretsiz ambulans nakil, engelli nakil ve evde bakım hizmeti verildi.

Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü’nce yılın ilk altı ayında Maltepe’de ikamet eden 6 bin 874 hastaya ücretsiz ambulans nakil, engelli nakil ve evde bakım hizmeti verildi.

Maltepe Belediyesi’nce yılın ilk altı ayında sağlık kuruluşlarına tedaviye gidecek veya hastaneden taburcu olup evine gitmek isteyen ve binek araçla gitme imkânı olmayan bin 900 hasta vatandaşa ambulans nakil hizmeti verildi. Hizmet kapsamında vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılmaları sağlandı.

BİN 860 HASTAYA ENGELLİ NAKİL HİZMETİ

Bin 860 hastaya engelli nakil hizmeti verildi. Sağlık kuruluşlarına tedaviye giden veya hastaneden taburcu olup evine gitmek isteyen ve binek araçla gitme olanağı bulunmayan, tekerlekli sandalyeli engelli hastaların, gitmek istedikleri sağlık kuruluşlarına nakilleri sağlandı. Vatandaşlar tedavileri bitince tekrar alınıp ev adreslerine ulaştırıldı.

3 BİN 114 HASTAYA EVDE BAKIM HİZMETİ

Ev ortamında bakım ihtiyacı olan, engelli, yaşlı, felçli 3 bin 114 hastaya evde bakım hizmeti sunuldu. Hastalara enjeksiyon, serum, sonda değişimi, pansuman, kan alımı gibi tıbbi bakım ve sağlık hizmetleri ev ortamında verildi.

BİR TELEFON KADAR YAKIN

Hizmetleri almak isteyen hasta veya hasta yakınları bir gün öncesinden 444 1 706 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA