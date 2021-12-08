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Maltepe’de fırın denetimleri sürüyor

İstanbul’da yasal tarifelerin üzerinde fahiş fiyatlarla ekmek satıldığı ihbar ve şikâyetleri üzerine Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 18 mahalledeki fırınlarda ekmek tarife, fiyat ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Aralık 2021 Çarşamba 14:04
Maltepe’de fırın denetimleri sürüyor
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Maltepe’de fırınlara yapılan denetimde 2.50 TL’ye satılması gereken 230 gram ekmeğin 3.00 TL’ye satıldığını gören yetkililer tarafından tespit tutanağı tutuldu. Fırıncılara, Valiliğin onayladığı fiyat çizelgesinin vatandaşların görebileceği şekilde asılması gerektiği, vatandaşlara da 275 gram olan ekmeği 3.00 TL’ye satın alabilecekleri bildirildi.

06 Aralık’ta başlayan denetimler vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda devam edecek. Maltepeliler, fırınlarda uygulanan fahiş fiyat satışlarını bildirmek için Maltepe Belediyesi’nin 0216 458 99 99 numaralı hattına ve 175 numaralı “Tüketici Danışma Hattı”na ulaşabilirler. (08.12.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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