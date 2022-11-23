Maltepe’de Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi’nin Temeli Atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 150 Günde 150 Proje çalışmaları kapsamında Maltepe’de yeni bir projenin daha temelini attı. Fındıklı Mahallesi’nde yer alan Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temel atma töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende ayrıca yenilenen Altayçeşme Parkı’nın yeni hali de tanıtıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

KILIÇ: FINDIKLI, HAK ETTİĞİ DEĞERİ ELDE EDECEK

Törende konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, daha önce de bu alanı değerlendirmek istediklerini ancak Büyükşehir Belediyesi’nden beş yılda kimsenin burayı ziyaret etmediğini belirterek, “Bu dönemde sevgili başkanımız İmamoğlu’nun İstanbul’da 16 milyona eşit, adil, aynı mesafede yaklaşarak hizmet verme anlayışı sonucunda neredeyse iki haftada bir Maltepe’ye geliyor. Maltepe halkının temel sorunlarını İBB çalışanları ile Maltepe Belediyesi bürokratları el ele işbirliği yaparak çözmeye çalışıyoruz. Fındıklı’da kadınların spor yapabileceği, gençlerimizin spor aktivitelerine katılabileceği, ihtiyaç halinde bir taziye evimizin de olduğu, kadın dayanışma merkezimizin olduğu güzel bir projeye İmamoğlu imza atıyor. Şahsım ve Maltepe adına kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Birileri konuşuyor, birileri sürekli eleştiriyor ama İmamoğlu ve çalışma arkadaşları sürekli proje üretiyor. 150 Günde 150 Proje şiarıyla yola çıktılar. İstanbul yeniden o eski, kaybedilen albenisine kavuştu ve dünyanın bütün kentlerinde konuşulmaya başlandı. Bu bir vizyon meselesi. Yolunuz açık olsun!” Diye konuştu. Çamaşırcı Deresi çevresinde de düzenlemeler yapılacağını belirten Başkan Kılıç, “Fındıklı’da tıkanmış olan sosyal yaşamı İBB katkısıyla yeniden hayata geçirmiş olacağız. Fındıklı, hak ettiği değeri elde etmiş olacak. Söz vermiştik, sözümüzü yerine getirmenin bugün gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

İMAMOĞLU: BELEDİYECİLİĞİN KUTSALLIĞI HİZMETTEN GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında, “Bugün Maltepe’de bir açılış daha yapmanın keyfini yaşıyoruz. Fındıklı, İstanbul’un eski, önemli ve kalabalık mahallelerinden bir tanesi. Burada bahsedilen her konu bizim için önemli. Geldiğimiz ilk gün itibariyle İBB’nin birçok kurumla yaptığı işlerin protokol eksiklikleri sıkıntıları olduğunu tespit ettik. Kamunun işi mutlak bir protokole uygun olmalı, yarınlara sorun devredilmemeli. Maltepe Belediyesi’ne, sevgili başkana,ve heyetine böyle bir işbirliğine onay verdikleri için teşekkür ederim. Yapılan işbirliği ile beraber, bu merkez sağlıklı bir kullanım alanına sahip olacak. Hem Maltepe Belediyesi’nin hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet sunacağı karma bir hizmet alanına sahip olacak. Bu, çok kıymetli. Önümüzdeki sonbaharda burayı bitireceğiz. Daha erken bitirmeye de çalışacağız” ifadelerini kullandı.Başkan İmamoğlu, Çamaşırcı Deresi üzerindeki projeyi de önemsediklerini belirtirken Bostancı – Dudullumetro hattının da bölgeye önemli katkısı olacağını söyledi. ,İmamoğlu, “İş üretmenin keyfi bir başka. Belediyeciliğin kutsallığı buradan geliyor. İnsana, çocuğa, kadına, herkese hizmet etmek çok kıymetli. Biz, bu hizmette hiçbir engel tanımayız. Bütçemizi çok ahlaklı bir biçimde kullanırız. İnsanlarımızın parasını en bereketli şekilde değerlendirip, en güzel şekliyle insanlarımıza hizmet sunmanın keyfini, onurunu yaşamak istiyoruz. 2024’ün ilk aylarında 100 Günde 100 Proje şeklinde yeni bir çalışma hazır ediyoruz. Bu kampanyalarımız görev bitene kadar devam edecek. Beş yıl içerisinde İstanbul’a bu kadar hizmetin yapıldığını göremeyecek kimse. O kadar iddialıyız. O kadar dayanışma içerisindeyiz. Bugün ayrıca Altayçeşme Parkı’nın yenilenip açılmasının da keyfini yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza pırıl pırıl bir alanı sunmanın keyfini yaşıyoruz.”İfadelerini kullandı.

Temel atma töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın birlikte butonlara basarak temel atma işlemini başlatmalarıyla son buldu.