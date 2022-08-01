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Maltepe’de Enerji, Yaşlı Amca ile Yükseldi

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Maltepe Gençlik Konserleri kapsamında Yaşlı Amca, Maltepelilerle buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:31
Maltepe’de Enerji, Yaşlı Amca ile Yükseldi
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Maltepe Belediyesi, yaz boyunca ücretsiz açık hava konserleri düzenliyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın verdiği dizi konserler sözüyle başlayan Maltepe Gençlik Konserleri, Zümrütevler’de gerçekleştiriliyor. Konserlerin ilk ayağında sevilen Rapçi Eypio, Maltepelilerle buluşurken bu kez Yaşlı Amca, Maltepe’nin konuğu oldu.

ŞARKILAR BİRLİKTE SÖYLENDİ

Zümrütevler Pazar Alanı’nda gerçekleşen konsere Maltepeliler yoğun ilgi gösterdi. Maltepe’nin üç noktasından kaldırılan servislerle Zümrütevler Mahallesi’ne gelen Maltepeliler, konser alanını doldurdu. Sevilen Rock grubu Yaşlı Amca da, harika sahne performansı ve güzel şarkılarıyla sanat severlerin alkışlarını topladı. Açık havada gerçekleşen konser boyunca Yaşlı Amca en sevilen şarkılarını seslendirirdi. Yaşlı Amca, şarkılara eşlik eden seyircilerin tekrar isteklerini de kırmadı. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman, konser sonunda Yaşlı Amca’ya hediye takdim ederken, grubun solisti Artun Özoğlu da, Maltepelilerle buluşmaktan dolayı mutluluklarını belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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