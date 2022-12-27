Maltepe’de el Birliğiyle Orman Temizliği

Maltepe Belediyesi ekipleri, Simple Türkiye, ÇEVKO Vakfı (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı), Rossmann ve Marmara Eczacılık Kulübü gönüllüleriyle bir araya gelerek Başıbüyük’te ormanlık alanda atık toplama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik için özellikle piknik alanı olmamasına rağmen insan kaynaklı atıkların çok olduğu bir bölge seçildi. Atık toplama etkinliği, atık türleri ve hangi atıkların geri dönüşüme gönderilebileceği bilgilerinin paylaşımı ile başladı. Geri dönüşebilir atıklar ve dönüşemeyen atıklar, farklı renkli torbalarla toplandı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlik sonucunda toplam 150 kg atık toplanırken, bu atıkların 105 kilosu geri kazanmak üzere geri dönüşüme gönderildi. Etkinlik ile bir aracın 300 km gidişine eşdeğer karbon salınımının önüne geçilmiş oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Geri dönüşüm için konteyner yerleştirildi

Etkinlikten sonra Simple ve Rossmann, Maltepe Belediyesi’nin uygun gördüğü bir konuma ÇEVKO Vakfı’nın temin ettiği atık toplama konteyneri konumlandırdı. Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından belirlenen noktalara yerleştirilen konteynerler ile geri dönüştürülebilen atıkların toplanmasına yönelik çalışmaların sürdürülebilirliğine ve verimine destek sağlandı.