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Maltepe’de Cumhuriyet Kutlamaları Başladı

Maltepe ‘de 29 Ekim kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet’in 97’nci yılına özgü olarak bando takımı, ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle mahalleleri dolaştı. 29 Ekim’in ruhuna uygun marşlara vatandaşlar da eşlik ederken, halka bayrak da dağıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ekim 2020 Perşembe 09:00
Maltepe’de Cumhuriyet Kutlamaları Başladı
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Maltepe’de, belediyenin önderliğinde erkenden başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alan bando takımı, Maltepelilere, 29 Ekim’in ruhuna uygun marşları çaldı. Mahalle mahalle dolaşan bando ekiplerinin yaşattığı Cumhuriyet coşkusuna Maltepeliler de ortak oldu. Ayrıca halka bayrak, maske ve belediye tarafından çıkarılan kültür-sanat dergisi “İstasyon” da ücretsiz olarak dağıtıldı.

İLÇE MEYDANINDA RESMİ TÖREN

29 Ekim kapsamında ilçe meydanında düzenlenen resmi törene ise Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Garnizon Komutanı katıldı. Çelenk sunumunun ardından Atatürk ve silah arkadaşları adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

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