Maltepe’de Cumhuriyet Kutlamaları Başladı

Maltepe’de, belediyenin önderliğinde erkenden başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alan bando takımı, Maltepelilere, 29 Ekim’in ruhuna uygun marşları çaldı. Mahalle mahalle dolaşan bando ekiplerinin yaşattığı Cumhuriyet coşkusuna Maltepeliler de ortak oldu. Ayrıca halka bayrak, maske ve belediye tarafından çıkarılan kültür-sanat dergisi “İstasyon” da ücretsiz olarak dağıtıldı.

İLÇE MEYDANINDA RESMİ TÖREN

29 Ekim kapsamında ilçe meydanında düzenlenen resmi törene ise Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Garnizon Komutanı katıldı. Çelenk sunumunun ardından Atatürk ve silah arkadaşları adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.