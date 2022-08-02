Maltepe’de Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından, Maltepe genelinde yol, kaldırım, altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemeleri son hız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından paylaşılan temmuz ayı faaliyetleri kapsamında Maltepe’nin hangi mahalle ve sokaklarında çalışma yapıldığı açıklandı. Buna göre ilçe genelinde temmuz ayı boyunca Altayçeşme, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Cevizli, Çınar, Esenkent, Feyzullah, İdealtepe, Girne, Gülsuyu, Gülensu ve Zümrütevler mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı başlıca çalışmaların içeriği ve mahalle, cadde, sokak bilgisi aşağıdaki gibi belirtildi;

Yeni inşaat önü çalışması: Altayçeşme Mahallesi Öğretir Sokak no:2, Gülsuyu Fevzi Çakmak Caddesi No:30, İdealtepeBüyüktur yolu sokak No:5, Cevizli Mahallesi 20 Temmuz Sokak No:60 adreslerinde çalışma tamamlandı.

Kilittaşı onarımı: Feyzullah Bostan Sokak No:9 adresinde çalışma tamamlandı.

Kaldırım onarımı: Zümrütevler Cansan Sok. No:224 adresinde çalışma tamamlandı.

Yağmur suyu kanalı ve ızgara temizliği: Çınar Mahallesi Rezzan Has Sokağı mazgal temizliği, Zümrütevler Candan Sok. No:19 mazgal onarım çalışması tamamlandı.

Merdiven yapımı ve onarımı: Başıbüyük Muzaffer Sokak No:16 Merdiven Onarımı, Gülensu Hasır Sokak merdiven yapımı çalışması, Feyzullah Mahallesi Merve Sokak No:62 merdiven onarım çalışması tamamlandı.

Engelli rampası: Gülensu Çiftlik Sokak No:105 adresinde çalışma tamamlandı.

Duvar yapımı: Gülensu Mahallesi Çilem Sokak No:13 adresinde duvar yapımı çalışması tamamlandı.

Ayrıca, Altayçeşme Oba Çıkmazı Kaymakamlık fayans ve boya çalışması, Bağlarbaşı Mahallesi İkinci ilkokul Sok. No:45 elektrik kazısı, Feyzullah Mahallesi Şehit Mustafa Burcu Sokak yol açma çalışması ve Gülsuyu Şahinler Sok. No:32 bordür yapım çalışması tamamlandı.



Spor kulüplerine ve okullara destek

Fen İşleri ekipleri gelen taleplere yönelik yaptıkları değerlendirmeye göre Esenkent Sinan Sokak 1923 Spor Kulübü ve Başıbüyük spor kulübü sıva, boya tadilat ve tamirat destek, Girne Mahallesi evliya Çelebi İlkokulu onarımı, Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi No:1 ECA Elginkan İlkokul bahçesi bordür yapımı çalışması tamamlanarak okullara ve spor kulüplerine destek verildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA