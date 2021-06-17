banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1414
ALTIN
498.117
DOLAR
8.7059
STERLİN
12.1322
EURO
10.3780
Sancar: Bugün partimize karşı katliam girişimi yaşandı, bütün muhalefet partileriyle bir araya gelip ortak tutum belirlemeli !
Son Dakika
Sancar: Bugün partimize karşı katliam...
İmamoğlu, Malatya’da konuştu: “İstanbul’u 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık”
Neşe Doster: '' Ben İflah Olmaz Bir Atatürk Sevdalısıyım''
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Yazarlık...
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den Tezcan'a hakaret!
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den...

Maltepe’de bozuk yola geçit yok

Maltepe Belediyesi son 7 yılda ilçenin altyapısını adeta yeniledi. Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu toplam 310 bin 440 ton asfalt ile Maltepe'nin yolları yeni baştan yaratıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Haziran 2021 Perşembe 14:19
Maltepe’de bozuk yola geçit yok
banner171

İstanbul'un nüfus yoğunluğu en fazla yerleşim alanlarından biri olan Maltepe altyapısına yönelik hizmetlerle de ön plana çıktı. Ali Kılıç'ın başkanlık görevine gelmesiyle birlikte ilçede adeta bir yenilenme rüzgarı esti.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler adeta gece gündüz çalıştı. 2014-2021 yılları arasında ekipler 310 bin 440 ton asfalt ile yolları yeniledi. Halen sürmekte olan asfaltlama çalışmalarına ek olarak aynı süre içinde 255 bin 56 metrekare kaldırım yenilenirken 12 bin 889 metre yağmur suyu kanalı yapıldı.

Yine aynı dönemde 14 bin 496 metrekare bahçe duvarı ve 6 bin 521 metre merdiven de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hizmetler arasında yer aldı. (17.06.2021)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağaç ve yeşilin adresi Maltepe
Ağaç ve yeşilin adresi Maltepe
Maltepe Sahili Uluslararası Müsabakalara Kapılarını Açıyor
Maltepe Sahili Uluslararası Müsabakalara Kapılarını Açıyor
Çaylar başkandan!
Çaylar başkandan!
Maltepe zabıtası “koronaya geçit vermiyor”
Maltepe zabıtası “koronaya geçit vermiyor”
Maltepe Belediyesi’nden 60 Bin Kişiye Ücretsiz İftar Yemeği
Maltepe Belediyesi’nden 60 Bin Kişiye Ücretsiz İftar Yemeği

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169