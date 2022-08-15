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Maltepe’de Altı Ayda 8 Bin 676 Hayvan Tedavi Edildi

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüyılın ilk altı ayında sağlık sorunu yaşayan8 bin 676 sokak hayvanını tedavi etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:35
Maltepe’de Altı Ayda 8 Bin 676 Hayvan Tedavi Edildi
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Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk altı ayında sokaktaki yaralı ve hasta hayvanlara yardım elini uzatmaya devam etti. Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi’nde veterinerler tarafından yılın ilk altı ayındabin 282 kedi ve 17 köpek kısırlaştırıldı.214 hayvana kuduz aşısı yapıldı.Merkezde 26 sahipsiz sokak hayvanı, sıcak yuvasına kavuştu.

HALK MASASI’NDAN 1427 ŞİKAYET SONUÇLANDIRILDI

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yılın ilk altı ayında sağlık sorunu yaşayan 8 bin 676 sokak hayvanını tedavi etti. Halk Masası’ndan vatandaşların ilettiği bin 427 şikayet sonuçlandırıldı. Kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan can dostlara belirlenen bölgelerde yiyecek desteği verdi.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Veteriner Müdürlüğü’ne bağlı gıda kontrol ekipleri tarafından ayrıca Maltepeli vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için ilçedeki 882 işletmede gıda denetimi gerçekleştirildi. Halk ve çevre sağlığını korumak amacıyla 75 kapalı ve 106 açık alanda ilaçlama, 118 alanda fare ilaçlaması, 4 bin 806 hektar alanda ULV sprey ilaçlaması yapıldı. 16 bin 562 alanda kanal ilaçlama, 4 bin 803 yerde sivrisinek larva odağı tespiti ve ilaçlaması gerçekleştirildi. 176 kamu alanında dezenfeksiyon, iki resmi kurumda kapalı alan çalışması tamamlandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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