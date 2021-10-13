Maltepe’de afetlere karşı hazırlıklar sürüyor

Maltepe Belediyesi, “13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü” nedeniyle ilçede bir etkinlik düzenledi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma birimi ekipleri, Maltepe Kaymakamlığı’nın davetiyle 5 kişilik bir ekiple Suzan Ahmet Yalkın Ortaokulu’nda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi düzenledi.

ÇOCUKLAR DA KATILDI

Çeşitli gösterilerin de düzenlendiği etkinliğe arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu ve okuldaki görevlilerle çocuklar katıldı.

Etkinlik sonrası günün anlamı ve önemine yönelik yapılan konuşmalarda İstanbul’u bekleyen deprem riskinden bahsedilirken, buna yönelik alınan önlem ve çalışmalardan bahsedildi. (13.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)