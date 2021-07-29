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Maltepe’de 80 kişiye ücretsiz cankurtaran ve ilkyardım eğitimi

İnsanların yazın gelmesi ve havaların aşırı ısınması sonrası sahillere akın ettiği bugünlerde özellikle İstanbul Şile plajlarında bazı boğulma olayları yaşandı. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü de ücretsiz olarak yaklaşık 80 kişiye cankurtaranlık ve ilkyardım eğitimi verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2021 Perşembe 11:03
Maltepe’de 80 kişiye ücretsiz cankurtaran ve ilkyardım eğitimi
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Hem teorik hem uygulamalı

İnsanların denizlere akın ettiği ve bazı üzücü olayların yaşandığı bugünlerde Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ücretsiz olarak cankurtaranlık eğitimi düzenledi. Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda 2 grup halinde 80 kişiye verilen teorik ve havuzda uygulamalı eğitimlerde kalp masajı ve suni solunum, şok durumu ve sıcak çarpması pratik eğitim, soluk borusu tıkanma çeşitleri ve ilkyardımı, suda kurtarma pratikleri, baygın yüzücü taşıma teknikleri gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi.

Hem evde yaşanabilecek sağlık sorunlarında, hem işyerinde yaşanabilecek sağlık sorularında, hem de diğer alanlarda ihtiyacı olan kimselere ilk sağlık müdahalesinde bulunan insanlara yönelik de verilen eğitimlere katılan vatandaşlar, belediyeye teşekkürlerini iletti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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