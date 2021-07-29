Maltepe’de 80 kişiye ücretsiz cankurtaran ve ilkyardım eğitimi

Hem teorik hem uygulamalı

İnsanların denizlere akın ettiği ve bazı üzücü olayların yaşandığı bugünlerde Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ücretsiz olarak cankurtaranlık eğitimi düzenledi. Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda 2 grup halinde 80 kişiye verilen teorik ve havuzda uygulamalı eğitimlerde kalp masajı ve suni solunum, şok durumu ve sıcak çarpması pratik eğitim, soluk borusu tıkanma çeşitleri ve ilkyardımı, suda kurtarma pratikleri, baygın yüzücü taşıma teknikleri gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi.

Hem evde yaşanabilecek sağlık sorunlarında, hem işyerinde yaşanabilecek sağlık sorularında, hem de diğer alanlarda ihtiyacı olan kimselere ilk sağlık müdahalesinde bulunan insanlara yönelik de verilen eğitimlere katılan vatandaşlar, belediyeye teşekkürlerini iletti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)