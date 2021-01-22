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Maltepe’de 440 Kadına Danışmanlık Hizmeti Verildi

Maltepe Belediyesi, zorlu pandemi koşullarının hüküm sürdüğü 2020 yılında da kadınlara yönelik hizmetlerinden ödün vermedi. Dünyanın çeşitli yerlerinden, önde gelen akademisyen, yazar, sanatçı, siyasetçi ve alanında önemli hizmetlerde bulunmuş kadınları, ilçede düzenlenen “Maltepe Kadın Forumu”nda bir araya getiren belediye, çalışmalar kapsamında 440 kadına danışmanlık hizmeti verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2021 Cuma 15:33
Maltepe’de 440 Kadına Danışmanlık Hizmeti Verildi
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’ne bağlı kadın danışma ve sosyal yaşam merkezinde, 2020 yılında da aralıksız hizmet verilmeye devam edildi. Bu kapsamda psikolojik, hukuki danışan hizmetleri, diğer sosyal hizmetler, yaygın sosyo-kültürel eğitimler, kurslar ve fiziksel aktivite hizmetlerinin verildiği kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde 440 kadına danışmanlık hizmeti verildi. “Hoş geldin bebek, Maltepe seninle güzelleşecek” projesi kapsamında da, 695 aileye bebek paketi hediyesi verilirken, müdürlüğe bağlı Üreten Engelliler Merkezi’nde düzenlenen “Üret-Kazan Projesi”yle de, 20 kadına ve 20 engelli çocuğa eğitim verildi. Boyner Grubu ile müşterek düzenlenen temel mağazacılık eğitimi programındaysa ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 60 kadının eğitim verilmek üzere kaydı alındı, 20 kadına eğitim verildi ve 16 kadının eğitimini tamamlaması sağlandı.

50 BİN ADET MASKE DİKİLDİ

Ağır geçen pandemi koşullarında açıklanan genelgelere uygun olarak kadın danışma merkezlerinde 50 bin adet maske dikilirken, Covid-19 tedbirleri kapsamında sokak kısıtlaması nedeniyle evden dışarı çıkamayan 2 bin 500 aileyle telefonda anket çalışması yapıldı.  

DÜNYA KADINLARI MALTEPE’DE BULUŞTU

Dünyadan kadınlık hallerini, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik atılan ve atılması gereken adımları ve yaratıcı mücadele biçimlerini masaya yatıran “Maltepe Kadın Forumu” da, 5-6-7 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlendi. Foruma akademiden, siyasetten, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından ve sanat dünyasından katılan uzmanlar ve sevilen isimler, iki gün boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki engelleri ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Foruma Nazan Kesal, Gülben Ergen, Tuba Ünsal gibi ünlü isimlerin yanı sıra Srebrenica Katliamı mağduru Advija İbrahimovic, Hamburg Altona Belediyesi Eski Başkanı Dr. Liane Melzer, Lübnan Amerikan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hoda Rizk, Pakistan Fatima Jinnah Kadın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Salma Nazar Khan başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum gönüllüsü katıldı. 

Son Güncelleme: 22.01.2021 15:41
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