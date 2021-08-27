banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1451.3
ALTIN
485.76
DOLAR
8.3755
STERLİN
11.5449
EURO
9.8824
CHP Lideri Büyükşehir Başkanları İle Muğla'da
CHP Lideri Büyükşehir Başkanları İle...
2 Nu'lu Baroya Kayıtlı Olmayan Avukatlara Dosya Verilmiyor
2 Nu'lu Baroya Kayıtlı Olmayan...
Uzm.Dr.Navdar:Pandemi Henüz Bitmedi Lütfen Kurallara Uyalım
Son Dakika
Uzm.Dr.Navdar:Pandemi Henüz Bitmedi Lütfen Kurallara...
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden Memnun Değil ?
Son Dakika
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden...

Maltepe’de 30 Ağustos Coşkusu

Bu yıl 99’uncu yılı kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katılımıyla önce Fener Alayı yürüyüşü yapılacak, daha sonra uçurtma şenliği ve Sattas konseri düzenlenecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2021 Cuma 17:57
Maltepe’de 30 Ağustos Coşkusu
banner171

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maltepe Belediyesi özel etkinlikler düzenliyor. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Maltepe Cevizli Cumhuriyet Parkı’nda önce uçurtma şenliği düzenlenecek, ardından ünlü müzik grubu Sattas bir konser verecek. Etkinlikler öncesi Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Zafer Bayramı hakkında bir konuşma yapacak olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç daha sonra vatandaşlarla birlikte Fener Alayı yürüyüşüne katılacak.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA DÜZENLENDİ

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kabul edilen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99. Yıldönümü Maltepe Belediyesi tarafından özel etkinliklerle coşkuyla kutlanmaya başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün ‘Zafere Doğru Kulaç At’ yüzme yarışması düzenlendi. Yalçın Kızılay Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte serbest stil kadınlar ve serbest stil erkekler mücadelelerinde birinci olanlara özel ödüller verildi.

BAŞKAN KILIÇ FENER ALAYINDA

Maltepe’de devam eden 2. Sokak Festivali’nin finali de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle yapılacak. Maltepe Cevizli Cumhuriyet Parkı’nda önce saat Uçurtma Şenliği düzenlenecek. Uçurtma şenliğinin ardından sevilen müzik grubu yine Cumhuriyet Parkı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle özel bir konser verecek. İki etkinlik öncesinde ise saat 18.00’de ‘Fener Alayı’ yürüyüşü gerçekleştirilecek. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fener Alayı etkinliğine katılacak. Burada bir konuşma yapacak olan Başkan Kılıç daha sonra da vatandaşlarla beraber Fener Alayı yürüyüşü yapacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2. Maltepe Sokak Festivali Sürüyor
2. Maltepe Sokak Festivali Sürüyor
Maltepe'de Festival Zamanı
Maltepe'de Festival Zamanı
İstasyon Dergisinden 1. Yaş Gününe Özel Öykü Yarışması
İstasyon Dergisinden 1. Yaş Gününe Özel Öykü Yarışması
Maltepe Belediyesi’nin Yoksullukla Mücadele Projesine Ödül
Maltepe Belediyesi’nin Yoksullukla Mücadele Projesine Ödül
Maltepe'de Toplanma Alanları 4 Katına Çıktı
Maltepe'de Toplanma Alanları 4 Katına Çıktı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169