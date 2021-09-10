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Maltepe Sokakların Ekipler Sabahın İlk Işıklarına Kadar Çalıştı

Sonbahar için temizlik seferberliği

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Eylül 2021 Cuma 13:22
Maltepe Sokakların Ekipler Sabahın İlk Işıklarına Kadar Çalıştı
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Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile İBB Çevre Koruma ve İSTAÇ A.Ş. personelleri Cumhuriyet Parkı’ndan başlayarak ilçe genelinse sabaha kadar temizlik operasyonu gerçekleştirdi.

Maltepe ilçe genelinde sabaha kadar ekipler sonbahar temizliği için çalıştı. Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü ve İSTAÇ A.Ş. Kent Temizlik Müdürlüğü personellerinin ortaklaşa yürüttüğü temizlik operasyonu Cumhuriyet Parkı’ndan başladı tüm ilçe genelinde sabaha kadar devam etti.

BAŞKAN YARDIMCISI KARŞILADI

İBB yetkililerini Cumhuriyet parkında Başkan Yardımcısı Salih Kara ve Temizlik İşleri Müdürü Aygünay Karagöz karşıladı. İlçe genelinde yapılan sonbahar temizliğinin denetimi için İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdür vekili Filiz Kara ile İSTAÇ A.Ş. Kent Temizlik Müdürü Ahmet U. İskenderoğlu da Maltepe’de görev yaptı.

SOKAKLAR YIKANDI

İBB’nin daha önce diğer ilçelerle yaptığı temizlik operasyonu dün gece Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile tüm Maltepe genelinde gerçekleştirildi. Yapılan genel sonbahar temizliğinde Maltepe’nin tüm sokakları Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe Belediyesi’nin temizlik personelleri tarafından önce süpürüldü, tankerlerde tazyikli su ile yıkandı, son olarak sokaklarda bulunan bütün moloz ve dal budak atıklarının tamamı toplandı. Maltepe’de saat 04:00’e kadar gerçekleştirilen sonbahar temizlik ve denetim çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tamamlandı. (10.09.2021)

İstanbul Times Haber Ajans (İTHA)

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