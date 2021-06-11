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Maltepe Sahili Uluslararası Müsabakalara Kapılarını Açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe’deki tenis kortlarını yenileyerek dört mevsim hizmete uygun hale dönüştürdü. Yenilenen kortların açılışını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Haziran 2021 Cuma 09:29
Maltepe Sahili Uluslararası Müsabakalara Kapılarını Açıyor
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Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir Parkı’nda bulunan tenis kortları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla yenilendi. Daha önce yaz aylarında kullanılabilen ve zemininde ciddi dezenformasyon olan kortlar yılın 12 ayı kullanılabilir hale dönüştürüldü. Tamamen yenilenerek üstü kapatılan tenis kortlarında ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılması için de Türkiye Tenis Federasyonu’ndan sertifika alındı. İçerisinde 4 tenis kortunun, tribünlerin, soyunma odalarının bulunduğu 3 bin 100 metrekarelik alanın üstünü kapatan İBB, bu tesisi çok amaçlı olarak kullanmayı planlıyor. Afet durumlarında toplanma alanı olarak kullanılacak tesiste sergi, konser, panel, söyleşi vs. pek çok organizasyona da ev sahipliği yapılacak.

İMAMOĞLU: MODERN BİR TESİS İNŞA ETTİK

Tesisin açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç ile birlikte tesisimizin müjdesini veriyoruz. Burada çok modern bir kapanma çalışması yaptık. Örneğin salonun modern soğutma ve ısınma sistemiyle yaz ve kış aylarında aşırı sıcak ya da soğuk havada salon spora çok elverişli olacak. Tribünlerimizin de yapılmasıyla birlikte tesisimiz özellikle ulusal ve uluslararası müsabakalara da uygun hale getirildi. Aynı zamanda zemin kalitesi ve hava sirkülasyonu ile başarılı bir tesis inşa edildi. Bu tesisin özellikle depreme dayanıklı olduğunu öğrendik. Allah korusun bir afet durumunda bu tesis, bir afet toplanma alanı olarak kullanılabilecek. Daha fazla sporcumuzun burada faydalanacağını görüyorum. Çok sayıda evladımız buradan sportif başarılara yürüyecek. Bunun yanı sıra Orhangazi Şehir Parkımıza önemli bir tesis daha kazandırıyoruz. Uluslararası müsabakaların yapılabileceği, zeminiyle ve tribünleriyle çok güzel bir atletizm pistini de tamamlamak üzereyiz. Tüm bu çalışmalarımız hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü sizlerle birlikte üretmeye devam ediyoruz.” dedi.

BAŞKAN KILIÇ’TAN İBB’YE TEŞEKKÜR

Tesisin yenilenmesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu’na ve İBB çalışanlarına teşekkür eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ekrem Başkan görevi devralmasından sonra tüm ilçelerde olduğu gibi Maltepe’de güzel hizmetlere imzasını atıyor. Burası açık bir kort alanıydı, yılın belirli aylarında çok kısıtlı zaman diliminde kullanmak mümkün oluyordu. Tesisin yenilenmesiyle birlikte yılın 12 ayı, yağmur demeden sıcak demeden kullanılabilecek olması ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak olması çok güzel bir gelişme. Maltepe halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Açılışın ardından İmamoğlu ve Kılıç aynı park alanı içerisinde inşa edilen ve yapımında sona gelinen atletizmi pistini de ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Atletizmi pisti hizmete açıldığında da bu alandaki uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapması planlanıyor.

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