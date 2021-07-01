banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1356
ALTIN
495.781
DOLAR
8.7005
STERLİN
12.0175
EURO
10.3082
Patron Erken Seçim İstiyor
Son Dakika
PATRON ERKEN SEÇİM İSTİYOR
Ülkemiz Bir Erken Genel Seçime Gebe Gibi…
Ülkemiz Bir Erken Genel Seçime...
Yaşar Güner’den Gazetemize Ziyaret
Son Dakika
Yaşar Güner’den Gazetemize Ziyaret
TGB: Vatanı Korumak Çocukları Korumakla Başlar !
TGB: Vatanı Korumak Çocukları Korumakla...
Flaş Haber
Patron Erken Seçim İstiyor
Kapat

Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 100 kişilik bir ekiple Maltepe açıklarında kürek çekti. Maltepe kıyıları temizliği ile dikkat çekerken, belediye Milli kürek takımı sporcularının eğitmenliğinde vatandaşlara ücretsiz kürek eğitimine başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2021 Perşembe 18:24
Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler
banner171

Türkiye’nin denizlerinde bağımsızlığını ilan ettiği Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi nedeniyle her yıl 1 Temmuz’da kutlanan Kabotaj Bayramı bu yıl ilk defa Maltepe’de etkinlikle kutlandı.. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İdealtepe Amatör ve Balıkçılar derneği Kürek Şubesiyle birlikte Maltepe açıklarında düzenlediği etkinlikte 100 kişilik ekip kanolarla birlikte kürek çekti. Aralarında milli sporcuların da olduğu etkinliğe katılarak sporcularla birlikte kürek çeken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926 yılında aldığı bu kararın bizim için ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Özellikle denizlerimizin kirlendiği bir dönemde bugünün düşünülerek kutlanması çok büyük anlam ifade ediyor” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

MİLLİ SPORCULAR MALTEPE’DE KÜREK EĞİTİMİ VERECEK

Maltepe Belediyesi, ilçe sahilinde ücretsiz kürek eğitimlerine başlıyor. Milli sporcuların eğitmenliğinde gerçekleştirilecek eğitimler 5 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Yaklaşık 1.5 ay boyunca devam edecek eğitimlere ilk etapta 100 kişi katılacak. 8 milli kürekçi tarafından verilecek eğitimler 12-17 yaş grubu ve 18 yaş üstü olmak üzere iki grup halinde yapılacak. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürü Vaner Pekin , “Maltepe deniziyle ve sahiliyle deniz sporlarına çok elverişli bir yer. Biz de bunu Maltepe halkı için fırsata çevirmek istiyoruz. Maltepelilere bu güzel denizde ücretsiz eğitimler vereceğiz. İlk etapta 100 kişilik bir ekip ile eğitimlerimize başlayacağız. Talebe göre daha sonra yeni planlamalar yapabiliriz. Burada birbirinden profesyonel 8 milli kürekçi eğitmenimiz olacak. Hem Pandemi önlemlerini hem de denizde yaşanacak olumsuzluklara karşı tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz. Maltepeliler gönül rahatlığıyla ücretsiz kurslarımıza katılabilir” dedi.

KILIÇ’TAN MÜSİLAJ AÇIKLAMASI

Maltepe kıyılarının büyük ölçüde müsilajdan arındığına dikkat çeken Başkan Ali Kılıç, “Marmara denizinin müsilajdan arındırılması için başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere büyük bir mücadele örneği ortaya koyuluyor. Bugün de burada göründüğü gibi Maltepe kıyıları büyük ölçüde müsilajdan arındırılmış durumda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü daha sonra 5 kişilik Sualtı Tüplü Dalış ekibiyle beraber dalış organizasyonu yaptı. 10 metre derinliğe ekip su altında Türk Bayrağı ve Maltepe Belediyesi bayrağı açarak Kabotaj Bayramı’nı kutladı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe’de Doğal Afetlere Karşı Devadım
Maltepe’de Doğal Afetlere Karşı Devadım
Maltepeli kadınlar “kep attı”
Maltepeli kadınlar “kep attı”
Kadınlar Maltepe'den seslendi. 'Sözleşmeden Değil Önümüzden Çekilin!'
Kadınlar Maltepe'den seslendi. 'Sözleşmeden Değil Önümüzden Çekilin!'
“Maltepe’nin babaları” unutulmadı
“Maltepe’nin babaları” unutulmadı
Maltepe’de bozuk yola geçit yok
Maltepe’de bozuk yola geçit yok

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169