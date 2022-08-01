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Maltepe Parklarında Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki birçok çocuk parkında bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:24
Maltepe Parklarında Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
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Maltepe genelindeki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların en çok vakit geçirdiği parkları daha konforlu hale getirmeye devam ediyor. Ekipler, ilçedeki çocuk parklarında saptamış oldukları onarım gerektiren oyun grupları içerisinde bulunan Gülensu Mahallesi Cenk Sokak Parkı'nda yenileme çalışması yapıldı.

EPOKSİ ZEMİN YARALANMALARI ÖNLÜYOR

Gülensu Mahallesi Cenk Sokak Parkı’nda yapılan çalışmada oyun grupları montajı dışında oyun grubu zeminine, koruyucu özelliği, esnekliği ve darbe emiciliği sayesinde düşme veya darbe sonucu oluşabilecek yaralanmaları önleyecek epoksi zemin uygulaması yapıldı. Epoksi zemin ile çocukların düşmeden kaynaklı oluşabilecek darbelere karşı yaralanmalarının önlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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