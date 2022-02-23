banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.038,56
ALTIN
842,63
DOLAR
13,83
STERLİN
18,83
EURO
15,71
Evcil Hayvan Alerjisi Riskini Azaltıyor!
Evcil Hayvan Alerjisi Riskini Azaltıyor!
Malatya’lılar Babacan’ı Ağırladı
Son Dakika
Malatya’lılar Babacan’ı Ağırladı
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork Dedi
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç...
Gelin Canlar Bir Olalım
Gelin Canlar Bir Olalım

Maltepe'nin alt yapısı için çalışmalar sürüyor

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekipler tarafından  şubat ayı boyunca Maltepe’nin Altayçeşme, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Büyükbakkalköy, Cevizli, Çınar, Esenkent, Feyzullah, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu, Girne, Küçükyalı, Yalı ve Zümrütevler mahallelerinde çalışmalara devam edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2022 Çarşamba 11:43
Maltepe'nin alt yapısı için çalışmalar sürüyor
banner171

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevcut programda yer alan mahalle ve sokakların dışında Maltepe genelinde yapılan çalışmalarda da vatandaşlardan gelen acil içerikli talepleri karşılayarak kaldırım imalatı, mazgal temizliği, bordür onarım, duba montajı, yağmur suyu kanal inşaatı, alt geçitlerin temizlik, onarım ve boyama gibi işlemler ivedilikle tamamlandı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların bazıları şöyle: Altayçeşme Mah. Kışlalı Cad.-Bağlarbaşı Mah. Sakızağacı Sok. Yeni yol Sok. Tan Sok. – Cevizli Mah. Toros Cad. Bağdat Cad. kaldırım imalatı ve onarımı, Altayçeşme Mah. Kışlalı Cad. Yaşar Kemal Kültür Merkezi duvar imalatı, Başıbüyük Mah. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi çevresine duba montajı, Büyükbakkalköy Mah. İsmet Kuralkan Ortaokulu bahçe kuyu kapağı onarımı, Altayçeşme Mah. Kışlalı Cad.- Çınar Mah. Adnan Kahveci Parkı Kalıp sökümü, Zümrütevler Mah. Ertuğrul Gazi Cad. İBB Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu - Cevizli Mah. Limonluk Sok. – Çınar Mah. Erman Çıkmazı – Fındıklı Mah. Fırat Sok. Cami Önü -  İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Cad. – Zümrütevler Mah. Zümrüt Sok. Cumhur Sok. Kilit taşı onarım çalışması, Altıntepe Mah. Sırmakeş Sok. - Cevizli Mah. Başakçı sok.-Tansel Cad. – Çınar Mah. Tan sok.- Zümrütevler Mah. Pınarcık sok. Yeni inşaat önü çalışması, Fındıklı Mah. Işıltı sok. - Yalı Mah. Beşçeşmeler sok. – Zümrütevler Mah. Mevlana sok.-Cumhur sok.- Hande Gül sok. alt geçit mazgal temizliği, Feyzullah Mah. Bağdat Cad. Maltepe Belediyesi merkez bina karşısı refüj heykel yeri demir dökme çalışması,  Fındıklı Mah. Aşık Veysel sok. merdiven onarım çalışması, Zümrütevler Mah. Hande Gül Sok. Bordür onarımı, Cevizli Mah. Cumhuriyet Parkı - tel örgü boya bakım ve onarımı, Altıntepe Mah. Tevfik Sağlam Cad. Ünal sok. - Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad.- Burçak sok.- Gülsen sok. - Lefke sok.- Gülensu Mah. Mesut Cad.- Fındıklı Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. Asfalt onarımı, Zümrütevler Mah. Emek Cad. Asfalt Serimi, Zümrütevler Mah. Filiz sok. kaldırım düşürme çalışması, Esenkent Mah. Siren sok. Korkuluk imalat, Küçükyalı Mah. Rezzan Has sok. kompozit mantaj çalışması, Küçükyalı Mah. Adnan Kahveci Parkı heykel yeri demir dökme çalışması, Gülsuyu Mah. Türkan Saylan Kültür Merkezi aydınlatma arıza kanal kazısı çalışması ve Fındıklı Mah. Hancıoğlu Cad.- Girne Mah. Narlıdere Cad. tranşe onarım çalışmalarını Maltepe’nin belirtilen mahalle ve sokaklarında ay boyunca devam edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe'de futbol turnuvası heyecanı
Maltepe'de futbol turnuvası heyecanı
Patili dostlarımızı yeni evlerinde ziyaret ettik
Patili dostlarımızı yeni evlerinde ziyaret ettik
Maltepe zabıtasından KDV denetimi: marketler birer birer denetlendi
Maltepe zabıtasından KDV denetimi: marketler birer birer denetlendi
Hayat kurtarmak için ilk yardımın ABC'sini öğreniyorlar!
Hayat kurtarmak için ilk yardımın ABC'sini öğreniyorlar!
SİGARAYI BIRAK, HAYATI 12'DEN VUR
SİGARAYI BIRAK, HAYATI 12'DEN VUR

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169