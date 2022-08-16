banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.913,30
ALTIN
1.024,58
DOLAR
17,95
STERLİN
21,69
EURO
18,27
İmamoğlu: ''AKP 85 Milyar Doları Deprem İçin Kullanmadı''
Son Dakika
İmamoğlu: ''AKP 85 Milyar Doları...
İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin Haneye Girecek
Son Dakika
.İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin...
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...

Maltepe Meydanı Çok Güzel Olacak

Maltepe minibüs yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Yaklaşık 4 ay sürecek çalışma ile bölge İstanbul’un en güzel meydanlarından birine kavuşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2022 Salı 15:10
Maltepe Meydanı Çok Güzel Olacak
banner171

MALTEPE - İSTANBUL

Maltepe büyük ve modern bir meydana kavuşuyor. Bağdat Caddesi Minibüs yolunda trafik tamamen yer altına alınacak. Mimar Sinan Caddesi ile İnönü Caddesi arasında kalan bölüm yayalaştırılacak. İstanbul’un örnek caddelerinden biri olacak. 18 Ağustos Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren bölge iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Bölgede altgeçit kazı işlemleri başlayacak. Kazı çalışmaları nedeniyle Bağdat Caddesi’nde (Minibüs Yolu) Mimar Sinan Caddesi ile İnönü Caddeleri arası 120 gün boyunca çift yönlü trafik akışı olmayacak. Sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

Kadıköy – Kartal istikametinde trafik akışı Mimar Sinan Caddesi, Rıhtım Caddesi, Ardıçlı Sokak, Şehit Nedim Özpolat Sokak, İstasyon Caddesi ve Drama Köprüsünü takiben İkinci İlkokul Caddesi üzerinden tekrar Bağdat Caddesine bağlanacak. Kartal – Kadıköy istikametinde ise trafik akışı bir süredir olduğu İnönü Caddesi, Kooperatif Caddesi ve Atatürk Caddesini takiben Adalı Sokak üzerinden tekrar Bağdat Caddesine bağlanacak şekilde gerçekleşecek.

ÖRNEK BİR MEYDAN OLACAK

Maltepe Meydan Projesi kapsamında Çalışmalar kapsamında 550 metre uzunluğunda araç altgeçidi yapılacak. Maltepe İlçesi 25 bin metrekarelik yayalaştırılmış meydana sahip olacak. Maltepe Meydanı aktif hale geldiğinde insanların ferah nefes alacağı ve keyifli vakit geçireceği bir çarşı ambiyansı oluşacak. Bölge Anadolu Yakası’nın en cazip yerlerinden biri haline gelecek. 120 gün yaklaşık 4 ay sürecek çalışmaların yeni yıla yetiştirilmesi hedefleniyor.

İETT HATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Güzergah değişikliği sebebiyle bölgedeki bazı İETT hatların da değişikliğe gidecek.

16A – 133F – 133G – 17S – 252 – 17 –16 – KM42 – KM43 – KM44 numaralı hatlarda değişiklik yapılacak.

16A – 133F - 17S – 252 – 17 – 16 numaralı hatlar, Orhangazi – Esenyurt – Maltepe Bağdat Caddesi – İstasyon Yolu – Maltepe durakları yerine, Turgut Özal Bulvarı güzergahında yer alan Kum İskelesi – DR. Sadık Ahmet – İstasyon Yolu – Maltepe Sahil duraklarından geçecek.

KM42 – KM43 – KM44 numaralı hatlar da Adalı Sokak – Kaptan Sokak – Maltepe durakları yerine, Geçiş Sokağını takip ederek Adalı Sokağından ring olarak dönüş sağlayacak.

133G numaralı hattın güzergahı; Feyzullah Caddesindeki Sülün Sokak – Feyzullah Caddesi – Fulya Sokak – Beşevler ve Atatürk Caddesi üzerindeki Maltepe – Kırlangıç Sokak – Mehmet Akif durakları yerine, Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Maltepe Köprüsü – Yıldız Bakkal – Mehmet Akif – Adalı Sokak – Kaptan Sokak – Kum İskelesi – DR. Sadık Ahmet – İstasyon Yolu – Maltepe Sahil duraklarında hizmet verecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe’de Altı Ayda 8 Bin 676 Hayvan Tedavi Edildi
Maltepe’de Altı Ayda 8 Bin 676 Hayvan Tedavi Edildi
Maltepe’de ‘Okuyan Bir Gelecek’ İnşa Ediliyor
Maltepe’de ‘Okuyan Bir Gelecek’ İnşa Ediliyor
Maltepe Belediyesi, Aşure Bereketini Maltepelilerle Paylaştı
Maltepe Belediyesi, Aşure Bereketini Maltepelilerle Paylaştı
Maltepe’de kadına şiddete karşı farkındalık eğitimi
Maltepe’de kadına şiddete karşı farkındalık eğitimi
Maltepe’de Temizlik Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Maltepe’de Temizlik Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169