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Maltepe ‘En Yüksek İnsani Gelişmişlikte’ Fark Attı

İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV) her yıl gerçekleştirdiği İnsani Gelişmişlik Endeksi araştırmasında, Maltepe Belediyesi büyük sıçrama yaptı. Geçen yıla göre 10 sıra birden yükselen Maltepe, Türkiye’de “Çok Yüksek İnsani Gelişmişlik Endeksinde” 8. sırada yer aldı. Yönetişim ve Saydamlık Endeksinde en iyi 3. ilçe olan Maltepe 2021 yılına damga vurdu. Ortaya çıkan tablonun yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Zirveyi hedefliyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Aralık 2022 Pazartesi 09:14
Maltepe ‘En Yüksek İnsani Gelişmişlikte’ Fark Attı
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İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV) Türkiye genelinde, ilçe düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler ile Yönetişim ve Saydamlık, Sosyal Kapsama, Ekonomik Durum, Eğitim, Sağlık, Sosyal Yaşam, Çevresel Performans, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ulaşım ve Erişilebilirlik Endekslerinde gerçekleştirdiği İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler (İGE-İ) 2021 raporu 20 Aralık Salı günü çevrimiçi gerçekleşen bir toplantıda açıklandı. 2021’i inceleyen rapor, Türkiye’deki 32 şehirde, büyükşehir ve il sınırları içinde yer alan, 150 bin nüfus üzeri 160 ilçe belediyesine kapsıyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 


ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIYLA DİKKAT ÇEKTİ


İnsani Gelişmişlik Endeksi araştırması kapsamında açıklanan raporda ilçeler bazında, Maltepe Belediyesi geçen yıla göre 10 sıra birden yükselerek Türkiye’de “Çok Yüksek İnsani Gelişme” gösteren ilçeler arasında Türkiye’nin en iyi 8.ilçesi oldu. Bunun yanı sıra yönetim biçimi açısından saydamlık, şeffaflık ve açıklık ilkesi doğrultusunda yapılan, Yönetişim ve Saydamlık Endeksinde Türkiye’nin en iyi 3. İlçesi olan Maltepe Belediyesi, aile, çocuk, genç, hasta ve yaşlı, kadın, engelli ve mülteci kategorilerinde yer alan aktivitelerin değerlendirildiği Sosyal Kapsama Endeksinde de 8. sıraya oturdu. Ücretsiz sağlık hizmetleriyle dikkat çeken Maltepe, Sağlık Endeksi’nde ise 6. sırada yer aldı.


“ZİRVEYE YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRECEK”


Ortaya çıkan tablonun yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe Belediyesi olarak insanı merkeze koyan bir yönetim anlayışı ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Çalışmalarımızla elde ettiğimiz başarının, İNGEV gibi araştırmalarıyla kamuoyunda güçlü bir konumda olan bir kuruluşun araştırmasına yansımış olması bizi gururlandırıyor. İşte bu başarı sadece bizim değil, ilk günden bu yana bize güvenen, bu kenti birlikte yönettiğimiz Maltepe halkının ve gece gündüz çalışan emekçilerimizindir. Biz ikinci döneme başlarken “Zirveye Yürüyüş Devam Edecek” demiştik, artık zirveye çok yakınız ve Maltepe’yi her alanda bir numara yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. İNGEV’e bu değerli çalışmayı yaptıkları için teşekkür ediyorum“ dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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