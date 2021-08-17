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Maltepe'de Toplanma Alanları 4 Katına Çıktı

MARMARA DEPREMİ’NİN 22. YILDÖNÜMÜNDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR 17 Ağustos depreminin yıldönümünde Maltepe Belediyesi’nin beklenen İstanbul depremi hazırlıkları sürüyor. İlçede bulunan 53 olan toplanma alanları sayısı 4 katına çıkarak 206’ya yükseldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2021 Salı 17:10
Maltepe'de Toplanma Alanları 4 Katına Çıktı
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Maltepe Belediyesi 17 Ağustos depreminin yıldönümünde 550 bin nüfuslu Maltepe’de deprem hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Maltepe sınırlarında 53 olan toplanma alanları 206’ya yükseltildi.

Maltepe Belediyesi, olası depremler için hazırlıklarını sürdürüyor. Maltepe Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi yetkilisi İdris Kemal Kartalkaya, deprem hakkındaki hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

AFAD İLE İŞBİRLİĞİ

Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi olarak, 2015 yılında ‘Maltepe Afetlere Gönüllü Hazırlanıyor’ başlıklı Kalkınma Ajansı ile ortak proje gerçekleştirildiğini belirten Kartalkaya, “Bu proje sonunda AFAD ile işbirliği yapılarak Maltepe’de ikamet eden 301 gönüllüye sertifikalı arama kurtarma eğitimi verildi. Daha sonra projenin devamında Cevizli Tugay yolunda Afet Eğitim Merkezi açıldı. Bu merkezde muhtarlar aracılığı ile 18 mahallede belirlenen mahalle afet gönüllüleri ekiplerine eğitimler verildi. Sivil Savunma Birimi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) içerisinde ilçe afet planını hazırlamış, İl Risk Azaltma Planına göre (İRAP), İRAP planını hazırlamıştır’’ dedi.

Sivil Savunma Birimi çalışmaları kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin (AADYM) inşaatı Aydınevler’de devam ediyor. Bu merkezin 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Gününde açılışı planlanmaktadır. Merkezde 7/24 esasına göre vardiyalı olarak hizmet verilecek.

ÖZEL HAZIRLIK YAPILDI

Kartalkaya, risk anlarında iki çeşit toplanma alanı olduğunu belirtti. Bunların;

1.’si ilk tehlikeyi atlatmak için bulunduğumuz mekânda en yakın boş alanlar.

2.’si ise çadırların kurulduğu, yemeklerin dağıtıldığı büyük barınma alanlar.

 İçişleri Bakanlığı 2021 yılını ‘‘Afet Yılı’’ ilan etmiştir. Afet çalışmalarının tamamı 2021 yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Toplanma alanlarının belirlendiği, tabelaların asıldığı Maltepe genelinde 1628 sokak, 4 bulvar ve 123 cadde de bu çalışmalar başlatılacak, 29 bin 697 binanın girişine toplanma alanlarını belirten barkodlu etiketleme yılsonuna kadar tamamlanacak.

Riskli Yapılar Dönüştürüldü

Ayrıca ilçe genelinde yapılan hazırlıklar çerçevesinde riskli yapılarla ilgili çalışmalarda hassasiyetle takip ediliyor. Riskli yapılar kapsamında son 7 yılda riskli yapı tespiti yapılan bina sayısı 2 bin 996, son 7 yılda deprem yönetmeliğine göre ruhsatlandırılan bina sayısı ise 2 bin 625 olarak riskli yapıların depreme dayanıklı dönüştürüldüğü bildirildi.

Olası yaşanabilecek deprem ve diğer afetlerle ilgili yapılan hazırlıklar kapsamında son bir yıl içerisinde 53 olan toplanma alanları 206’ya yükseltildi.

Aşağıdaki linkten Maltepe’de belirlenen toplanma alanlarına ulaşabilirsiniz:

https://www.maltepe.bel.tr/upload/files/afettoplanmaalani.pdf

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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