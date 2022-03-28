Maltepe'de 'Mor Gün'e 'Mor Koşu'

Maltepe'de Epilepsi hastalığı hakkında toplumsal farkındalığı arttırmak için 26 Mart Dünya Epilepsi Farkındalık Günü'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Maltepe Belediyesi, Epilepsi İçin Bak ve Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin birlikte düzenlediği "Mor Koşu 7k Epliepsi Farkındalık Halk Koşusu" ile epilepsi hastalarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekildi. "Mor Gün" olarak da adlandırılan Dünya Epilepsi Farkındalık Günü'nde Maltepe Belediyesi'nin hazırladığı mor renkli kitler ile yapılan 7 kilometrelik koşu İdealtepe sahilinde başladı. Koşuya her yaştan yüzlerce kişi katıldı. Mert Palavaroğlu'nun sunuculuğunda oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı koşunun sonunda tüm katılımcılara madalya verilirken, dereceye girenlere de kupa ve özel hediyeler dağıtıldı.

İLK ÜÇ SIRA

"Mor Koşu 7k Epliepsi Farkındalık Halk Koşusu"nda erkeklerde Azad Güvercin birinci, Erhan Taç ikinci, Emre Baytaş ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Esma Nur Yılmaz birinciliği alırken, İlkay Dönmez ikinci ve Bengi Baba üçüncü oldu.

SOSYAL HAYATTA ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, organizasyonun önemine değinerek, "Epilepsi çok önemli bir hastalık. Belediyeye teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir organizasyon olmuş. Epilepsi hayatın içinde olmaya engel değil. Korkmamamız gerekiyor. Maalesef epilepsi konusunda yanlış inanışlar var. En çok sosyal hayatta zorluklar yaşanıyor. İşverenler işe almak istemiyor. Ülkece konuya dair farkındalığımız az ama giderek yanlış bilgiler de azalıyor." dedi. Prof. Dr Bebek , Türkiye'de epilepsi hastası oranının yüzde 1 civarında olduğunu vurguladı

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. S.Naz Yeni de en çok sosyal hayatta problemlerin yaşandığını belirterek, "Dışlanıyorlar. En çok bu noktada farkındalık yaratmamız gerekiyor." diye konuştu.