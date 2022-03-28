banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.172,48
ALTIN
916,50
DOLAR
14,83
STERLİN
19,46
EURO
16,33
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli ve Yönetmenin Açıklamaları ( VİDEOLU )
Son Dakika
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli...
İmamoğlu’ndan ‘Kanal’ Tepkisi: Beton Karın Doyurmaz
İmamoğlu’ndan ‘Kanal’ Tepkisi: Beton Karın...
Fuat Bodur Güven Tazeledi
Fuat Bodur Güven Tazeledi
ALİ BABACAN: ‘Türkiye’yi mutlu insanların ülkesi yapacağız’
ALİ BABACAN: ‘Türkiye’yi mutlu insanların...

Maltepe'de 'Mor Gün'e 'Mor Koşu'

26 Mart Dünya Epilepsi Farkındalık Günü'nde Maltepe sahilinde mor kitlerle yedi kilometrelik bir farkındalık koşusu gerçekleştirildi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2022 Pazartesi 09:18
Maltepe'de 'Mor Gün'e 'Mor Koşu'
banner171

Maltepe'de Epilepsi hastalığı hakkında toplumsal farkındalığı arttırmak için 26 Mart Dünya Epilepsi Farkındalık Günü'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Maltepe Belediyesi, Epilepsi İçin Bak ve Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin birlikte düzenlediği "Mor Koşu 7k Epliepsi Farkındalık Halk Koşusu" ile epilepsi hastalarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekildi. "Mor Gün" olarak da adlandırılan Dünya Epilepsi Farkındalık Günü'nde Maltepe Belediyesi'nin hazırladığı mor renkli kitler ile yapılan 7 kilometrelik koşu İdealtepe sahilinde başladı. Koşuya her yaştan yüzlerce kişi katıldı. Mert Palavaroğlu'nun sunuculuğunda oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı koşunun sonunda tüm katılımcılara madalya verilirken, dereceye girenlere de kupa ve özel hediyeler dağıtıldı.

İLK ÜÇ SIRA

"Mor Koşu 7k Epliepsi Farkındalık Halk Koşusu"nda erkeklerde Azad Güvercin birinci, Erhan Taç ikinci, Emre Baytaş ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Esma Nur Yılmaz birinciliği alırken, İlkay Dönmez ikinci ve Bengi Baba üçüncü oldu.

SOSYAL HAYATTA ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, organizasyonun önemine değinerek, "Epilepsi çok önemli bir hastalık. Belediyeye teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir organizasyon olmuş. Epilepsi hayatın içinde olmaya engel değil. Korkmamamız gerekiyor. Maalesef epilepsi konusunda yanlış inanışlar var. En çok sosyal hayatta zorluklar yaşanıyor. İşverenler işe almak istemiyor. Ülkece konuya dair farkındalığımız az ama giderek yanlış bilgiler de azalıyor." dedi. Prof. Dr Bebek , Türkiye'de epilepsi hastası oranının yüzde 1 civarında olduğunu vurguladı

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. S.Naz Yeni de en çok sosyal hayatta problemlerin yaşandığını belirterek, "Dışlanıyorlar. En çok bu noktada farkındalık yaratmamız gerekiyor." diye konuştu.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evi Yanan Aileye Büyük Destek
Evi Yanan Aileye Büyük Destek
Tiyatro Günleri’nde Berna Laçin rüzgârı…
Tiyatro Günleri’nde Berna Laçin rüzgârı…
Hem eğlendiler, hem spor yaptılar
Hem eğlendiler, hem spor yaptılar
Fen İşleri Müdürlüğü mart ayında da hız kesmedi
Fen İşleri Müdürlüğü mart ayında da hız kesmedi
Unutulan meslekler Maltepe’de hatırlandı
Unutulan meslekler Maltepe’de hatırlandı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169