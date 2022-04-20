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Maltepe'de geri dönüşüm seferberliği

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü geri dönüştürülebilir ve kazanılabilir atıkların düzenli bir şekilde kaynağında ayrılarak toplanabilmesi için eğitimlere başladı; pilot bölge ise Adatepe Sitesi oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2022 Çarşamba 09:40
Maltepe'de geri dönüşüm seferberliği
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İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

Maltepe Belediyesi, geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanmasını içeren “atık yönetimi eğitimleri”ne başladı. Bu kapsamda pilot mahalle seçilen Feyzullah’ta, Adatepe Sitesi sakinlerine eğitim verildi.

Pilot mahalle seçilen Feyzullah Mahallesi'nde bulunan Adatepe Sitesi'nde ilk eğitim verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara’nın da katıldığı atık yönetimi konusunda halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimde geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanmasının önemine vurgu yapıldı. Eğitimde atık türleri anlatılarak, hangi atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Atık toplama kampanyalarıyla da ilgili bilgi verilen toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu, atık miktarlarını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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