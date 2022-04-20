Maltepe'de geri dönüşüm seferberliği

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü geri dönüştürülebilir ve kazanılabilir atıkların düzenli bir şekilde kaynağında ayrılarak toplanabilmesi için eğitimlere başladı; pilot bölge ise Adatepe Sitesi oldu.